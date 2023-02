Parlamentné voľby 2023: Modrá koalícia sa má stretnúť s KDH, začnú spoločné rokovania

BRATISLAVA - Predstavitelia projektu Modrá koalícia sa majú v najbližších týždňoch stretnúť s mimoparlamentným KDH na tému programových priorít a hodnotových rámcov. Povedal to nezaradený poslanec a predseda Modrej koalície Miroslav Kollár. Myslí si, že v rámci nepopulistických proeurópskych síl aktuálne rokuje každý s každým, okrem mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) a SaS, ktoré deklarovali samostatný postup v predčasných parlamentných voľbách.

"Minulý týždeň sme sa stretli s vedením KDH s výsledkom, že pokračujeme v diskusiách, najbližšie sa v horizonte pár týždňov máme stretnúť na tému programové priority a hodnotové rámce oboch strán," skonštatoval Kollár. KDH už minulý týždeň uviedlo, že sa pripravuje na voľby samostatne. Hnutie očakáva od Modrej koalície predstavenie svojich programových téz, hodnotový rámec a personálne obsadenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vznikol niekoľkotýždňový priestor na diskusie

Kollár hovorí, že vzhľadom na septembrový termín volieb vznikol niekoľkotýždňový priestor na diskusie a pozičné manévre predtým, než príde ku konkrétnym dohodám, kto s kým pôjde do volieb. Modrá koalícia sa stretla aj s mimoparlamentnou stranou Dobrá voľba a Umiernení. Jej podmienkou na spájanie je vytvorenie vlády bez OĽANO a Smeru-SD. Kollár s tým súhlasí. "Cieľom spájania proeurópskych nepopulistických síl by mala byť vláda bez Fica, extrémistov, ale aj bez Matoviča," vyhlásil.

VIDEO: Sme rodina pôjde do volieb samostatne

Snem Modrej koalície má byť neskôr ako v polovici februára, čo bol avizovaný termín. "V pondelok rozhodlo predsedníctvo, že vzhľadom na posunutý - jesenný termín predčasných volieb je priestor na zvolanie snemu v čase adekvátnom termínu volieb," priblížil Kollár. Otázka predsedu nebola zatiaľ podľa jeho slov v hre. "Závisieť to bude aj od toho, s kým sa napokon do snemu dohodneme na spoločnej politickej budúcnosti," povedal. Tvárou projektu je okrem Kollára aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Jeho vnútrostranícka pozícia by nemala byť výkonná, ale skôr strategická.