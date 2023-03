KDH vyzvýva vládu: Chcú, aby odmietla plán Európskej únie zakázať predaj áut so spaľovacím motorom

"Ak by vláda pristúpila k tomuto zákazu, znamenalo by to hospodársku sabotáž Slovenska, ktoré je bytostne závislé od výroby áut," zdôraznilo hnutie, podľa ktorého Slovensko nie je pripravené na zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom. Vláda musí zároveň podľa experta KDH na ekonomiku Jozefa Hajka predstaviť vlastnú koncepciu, ako prejsť na výrobu automobilov s nízkymi emisiami.

Musíme byť technologicky neutrálnymi

"Musíme byť technologicky neutrálnymi a som za to, aby aj spaľovacie motory dostali šancu, pretože sa postupne znižujú emisie, vyvíjajú sa syntetické palivá, ktoré zásadne menia pohľad na vývoj spaľovacích motorov," zdôraznil europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Európsky parlament (EP) vo februári schválil zákaz predaja nových áut s benzínovým a naftovým motorom od roku 2035 s cieľom dostať ich z ciest do polovice storočia.