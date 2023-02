KALAMITA na Slovensku: Situácia sa zlepšuje, diaľnicu pod Tatrami otvorili! POZOR si dajte na horách, hrozia lavíny

aktualizované 17:00 V dolinách a kotlinách môže teplota v pondelok (6. 2.) ojedinele klesnúť pod mínus 20 stupňov Celzia. Súvisieť to má s presunom tlakovej výše do našej oblasti. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Od zajtra v dolinách a kotlinách ojedinele aj pod -20 °C V studenom, pôvodom arktickom vzduchu sa do našej oblasti v... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, February 5, 2023

aktualizované 16:27 Mimoriadna situácia trvá pre kalamitu vo viacerých obciach a mestách na Spiši aj v nedeľu. Ministerstvo vnútra informovalo, že v Kežmarskom okrese platí v mestách Spišská Stará Ves a Spišská Belá a tiež v obciach Malá Franková a Osturňa. V okrese Poprad vyhlásili mimoriadnu situáciu vo Svite a obciach Šuňava, Štrba a Ždiar.

Všade sa snažia odstrániť následky silného sneženia a prudkého vetra, ktoré región pod Tatrami zasiahol najmä v sobotu (4.2.). Starosta Ždiaru Pavel Bekeš TASR potvrdil, že od rána sa snažia sprejazdniť a najmä rozšíriť všetky miestne komunikácie, situáciu im však komplikuje množstvo áut turistov.

aktualizované 15:44 Diaľnicu D1 v úseku Mengusovce - Spišský Štvrtok pod Tatrami po sobotňajších (4.2.) hromadných nehodách a kalamite v nedeľu po viac ako 24 hodinách sprejazdnili. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že obojsmerne je tam znížená rýchlosť na 100 kilometrov za hodinu.

aktualizované 15:40 Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje 108 vyhlásených mimoriadnych situácií z dôvodu snehovej kalamity. Vyzýva tiež vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Horskí záchranári varujú pred lavínami. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Mimoriadna situácia pre celý okres vyhlásená prednostom okresného úradu platí naďalej v Čadci, v ostatných prípadoch platia mimoriadne situácie na úrovni obcí a miest, ktoré vyhlásili starostovia alebo primátori," priblížila Eliášová.

aktualizované 15:18 Nepriaznivé počasie komplikuje na Slovensku vlakovú dopravu. Obmedzenia sú najmä v Tatrách, na Orave a pri Kremnici. Vlaky meškajú v nízkom rozsahu. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Rie Feik Achbergerovej. "Zastavená doprava bola zo strany ČR, u nás na trase Kúty – št. hranica na žiadosť Polície ČR z dôvodu pokusu o samovraždu na strane ČR. Zmeškané vlaky boli dva v trvaní 40 a 78 minút," priblížila.

aktualizované 13:35 Vo Vysokých Tatrách zapadla pre množstvo snehu aj električka na Tatranskej elektrickej železnici. Prevádzka na trati medzi Popradom a Veľkým Slavkovom je tak dočasne zastavená. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Lea Feik Achbergerová s tým, že pri odstraňovaní nehodovej udalosti použili železničiari aj snežnú frézu.

aktualizované 12:50 Na západnom Slovensku je v nedeľu stabilizovaná situácia v súvislosti s výpadkami elektriny. Do rána sa podarilo odstrániť takmer všetky poruchy. Bez elektrickej energie zostalo približne 30 odberných miest. Uviedla to hovorkyňa Západoslovenskej energetiky (ZSE) Michaela Dobošová.

aktualizované 11:02 Na Lomnickom štíte bolo v noci mínus 22 a na Chopku mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti.

Silné mrazy začali Po včerajšom vpáde arktického vzduchu sa do našej oblasti v pretrvávajúcom severnom prúdení presúva... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, February 5, 2023

Do našej oblasti sa po vpáde arktického vzduchu presúva v pretrvávajúcom severnom prúdení tlaková výš. V noci sa miestami zmenšila oblačnosť, v záveterných polohách aj zoslabol vietor, približujú meteorológovia. Na snehovej pokrývke tak lokálne boli podľa nich podmienky na výraznejšie ochladzovanie.

aktualizované 10:45 Situácia na cestách v podtatranskom regióne sa po sobotňajšej (4.2.) kalamite stabilizovala, naďalej sú však viaceré úseky ťažko prejazdné. Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský.

Slovenská správa ciest dodáva, že na diaľnici D1 Poprad - Spišský Štvrtok je vyhlásený 3. kalamitný stupeň a tento úsek je naďalej uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste I/18 cez Svit a Poprad.Na cestách v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok aktuálne platí prvý kalamitný stupeň, cestárom sa podarilo udržať prejazdné všetky hlavné ťahy.

aktualizované 10:33 V Prešovskom a Košickom kraji sa v nedeľu môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Pre niektoré okresy budú platiť i výstrahy pred nízkymi teplotami. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. Výstraha pred snehovými závejmi platí do polnoci.

aktualizované 10:23 Horské priechody Donovaly a Príslop sú uzatvorené pre nákladné vozidla nad desať metrov dĺžky. Horský priechod Dobšiná je uzatvorený pre dopravu nad 3,5 tony. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Väčšina horských priechodov je podľa cestárov zjazdná. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom. Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov je na horskom priechode Vrchslatina.

aktualizované 10:15 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) sprejazdnila v nedeľu všetky cesty, o ktorých údržbu sa stará. Podľa hovorkyne samosprávneho kraja Evy Lacovej cestári v noci okrem odhŕňania snehu aj rozširovali vozovky.

Doplnila, že pracovníci pokračujú v nedeľu s čistením a rozširovaním vozoviek, vrátane posypu. "Veríme, že aj na základe predpovedí počasia sa situácia už bude len zlepšovať. Ďakujeme všetkým obyvateľom Žilinského kraja. Samozrejme, veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom SC ŽSK a všetkým záchranným zložkám, ktoré boli v uplynulých dňoch v plnom nasadení a pomáhali," uviedla Lacová. Mimoriadnu situáciu na cestách vyhlásili v Žilinskom kraji v piatok (3. 2.).

VIDEO V teréne je v Prešovskom kraji viac ako stovka posypových vozidiel

Vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách a Malej Fatre platí veľké lavínové nebezpečenstvo, štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS). "Najväčším problémom ostáva vetrom previaty sneh v kombinácií s novým snehom. Snehová pokrývka je vplyvom veľmi silného severozápadného vetra ukladaná najmä na južné, juhovýchodné a východné svahy. Veľmi nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov pod sedlami, skalnými stenami a na mnohých strmých svahoch (nad 30 stupňov). Tu je uvoľnenie lavín pravdepodobné už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil Beťko.

Zvýšiť opatrnosť je nutné aj v pásme lesa

Doplnil, že zvýšiť opatrnosť je nutné aj v pásme lesa, kde sa na strmých svahoch môžu vyskytnúť lavíny. "Očakáva sa výskyt stredných aj veľkých spontánnych lavín prevažne prachových z nového snehu. Pohyb vo vysokohorskom teréne a podhorí, ohrozenom lavínovými svahmi, sa neodporúča," zdôraznil.

Teplota na horách sa bude pohybovať od mínus siedmich stupňov Celzia do mínus 15 stupňov Celzia. Sprevádzať ju bude vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Najviac snehu za posledných 24 hodín pribudlo v Malej Fatre, Západných a Vysokých Tatrách od 30 do 60 centimetrov, dodal Beťko.