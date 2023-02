Výdatné snehové zrážky, nezvyčajné búrky, ale aj zubaté slnko: TOTO si pre nás pripravilo počasie na najbližšie dni!

V noci prinieslo počasie aj početné búrky, ktoré sú na toto ročné obdobie naozaj neobvyklé. Cez naše územie totiž postupoval frontálny systém, ktorý priniesol ďalšiu vlnu zrážok, informovalo imeteo.sk. Na niektorých miestach to boli snehové zrážky, na západe ďažďové. Búrky sa najskôr vplyvom severozápadného, dynamického prúdenia vzduchu presunuli z pobrežia Severného mora v Nemecku cez Poľsko a Česko až na naše územie. Nad strednou Európou udrelo takmer 700 bleskov.

Nasledujúce dni sa počasie nemá výraznejšie zmeniť a vlny sneženia a hroziace búrky môžu prísť až do konca tohto týždňa. Najviac snehových zrážok by malo spadnúť najmä na severe nášho územia a meteorológovia očakávajú desiatky centimetrov čerstvého snehu. Teploty sú v plusových hodnotách a tak by to malo zostať aj počas nasledujúcich dní.

V Alpách očakávajú ďalšiu nádielku a to až 50 cm snehu. Pre silný vietor vydali aj varovanie pred lavínovým nebezpečenstvom. Husté sneženie hlásia aj z Maďarska. V českých horách napadlo 30 cm čerstvého snehu.

Počasie v týchto dňoch trápi najmä vodičov. Komplikácie boli hlásené najmä na severe nášho územia, ale aj na strednom Slovensku. Na mnohých miestach sa vyskytla silná poľadovica. Horský priechod Donovaly otvorili pre vozidlá do 10 metrov dnes predpoludním, informovala Slovenská správa ciest. V ranných hodinách bol ešte uzavretý z dôvodu hustého sneženia. O tretej hodine popoludní hlásili na Donovaloch poľadovicu a tvorili sa kolóny. Na cestách je potrebná mimoriadna opatrnosť.