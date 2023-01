VIDEOROZHOVOR Minister Krajniak: To, čo sa tu posledné týždne deje, je psychiatria, chaos a cirkus!

Bude podľa neho predvolebná kampaň špinavá a budú bezpečnostné zložky jej súčasťou? Pôjde Sme rodina samostatne do volieb, alebo naopak bude mať záujem o spájanie síl? Bola Sme rodina čitateľným koaličným partnerom? (S ministrom sme sa zhovárali v stredu po hlasovaní v parlamente, pozn.red.)

Parlament bude hlasovať o rôznych termínoch predčasných volieb. Bude skúšať, ktorý termín prejde. Nie je to komédia?

Nie je to komédia. Je to psychiatria, cirkus a chaos. A to už niekoľko týždňov. Aby sme neboli toho súčasťou, od pádu vlády hovoríme úplne jasne: Do konca januára musíme zmeniť Ústavu SR. Pamätáte sa, ako nás kritizovali, prečo sme vôbec predložili návrh na skrátenie volebného obdobia?! Chvalabohu, že sme boli predvídaví a návrh sme predložili. V demokratickej krajine je normálne, že vláde vyslovia nedôveru. A teraz čo s tým?

Ktorá zo strán chce najneskorší termín predčasných volieb?

Chápem to tak, že SaS a OĽaNO chcú septembrový termín. Sme rodina by skôr preferovala, ak by sa našla väčšina na júnový termín. Ak nezíska tento termín 90 hlasov, sme pripravení podporiť všetky dátumy.

Čo bude znamenať pre vládu a jej výkon, ak budeme poznať termín volieb?

Vláda má riešiť operatívne veci na pomoc ľuďom. To aj robíme. Pre ministrov to neznamená nič. Moje povinnosti ako ministra, ak by som zostal vo funkcii, budú rovnaké ako doteraz. Ústavné obmedzenia má vláda ako celok, nie jednotliví ministri. Koncom roka prešli pre mňa veľmi dôležité veci, ktoré pomáhajú ľuďom. Zdvojnásobenie prídavkov na dieťa, rodičovský bonus, zníženie poplatkov v druhom pilieri. A v tomto polroku ich budeme zavádzať a spúšťať.

Referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu sa zúčastnilo takmer 1,2 milióna Slovákov...

Počet 1,2 milióna je slušný. Beriem to ako jasný názor jednej štvrtiny Slovenska, že si praje predčasné voľby v čo najskoršom termíne. Na postoji Sme rodina to nič nezmenilo. Bez ohľadu na referendum, sme to hovorili.

Bude predvolebná kampaň špinavá a budú bezpečnostné zložky zneužité v predvolebnom boji na diskreditáciu politických oponentov?

Ako sa Sme rodine vládlo v súčasnej dosluhujúcej koalícií?

S kým (akým partnerom) bola komunikácia z pohľadu Sme rodina najťažšia?

Ktorí politici najviac klamali a manipulovali slovenskú verejnosť?

Kto by mal byť na kandidátke do parlamentu? Patrik Linhart, Martin Borguľa či Romana Tabák?

V čom táto koalícia podľa vás najviac sklamala ľudí? Zlyhala?

