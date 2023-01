Zrážka chodca s autom v Košiciach skončila tragicky: Muž zraneniam podľahol v nemocnici

"Podľa doterajších zistení 25-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Fiat Panda po Slaneckej ulici v smere jazdy do centra mesta, pričom sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Na riadne vyznačenom priechode pre chodcov narazil do 71-ročného Košičana, ktorý spolu so psom prechádzal po priechode," priblížila hovorkyňa.

Chodca s ťažkými zraneniami previezli do jednej z košických nemocníc, v nedeľu pred 3. hodinou vážnym zraneniam podľahol. Pes krátko po zrážke zahynul na mieste. Vodiča, ktorý sa pri nehode nezranil, na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v jeho organizme mu odobrali biologický materiál.

Začali stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví

"Prípadnú prítomnosť návykových látok u chodca polícia zisťuje. Vodičovi, ktorý vodičský preukaz pri sebe nemal, bolo oprávnenie úradne zadržané a ďalšiu jazdu mu polícia zakázala," doplnila Mésarová s tým, že dopravní policajti miesto udalosti dôkladne zadokumentovali aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej presnou príčinou a miera zavinenia jej účastníkov bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby predvídali situáciu a venovali zvýšenú pozornosť miestam, kde je predpoklad pohybu chodcov.

Reflexné prvky môžu pomôcť

Apeluje tiež na chodcov, aby používali reflexné prvky za zníženej viditeľnosti. "Aj taká maličkosť, akou je reflexný pásik, im môže zachrániť život. Na vozovku by mali vstúpiť, až keď sa presvedčia, že môžu bezpečne prejsť nad druhú stranu," upozorňuje Mésarová. Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť, dodržiavanie dopravných prepisov, sledovanie situácie okolo seba a vzájomnú ohľaduplnosť.