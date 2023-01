AKTUÁLNE Ďalšia tragédia v Michalovciach: Po streľbe hlásia štyri obete! Medzi nimi aj dve deti

O tragédii informovala televízia Joj. Na sídlisku v jednom z panelákov malo prisť k streľbe. Tragickú udalosť potvrdila aj polícia, ktorá na mieste vykonáva prvotné úkony. "Nateraz môžeme potvrdiť, že v jednom z michalovských bytov boli nájdené 4 telá bez známok života." informovali policajti na sociálnej sieti.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o rodinnú tragédiu

Polícia ďalej informuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o rodinnú tragédiu: "V tejto súvislosti však chceme upokojiť širokú verejnosť, že podľa doteraz zistených informácií ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rodinnú tragédiu. Samozrejme, či tomu tak skutočne bolo, už zisťujú kriminalisti na mieste činu,ktorí vykonávajú prvotné úkony na mieste činu."

Naďalej zisťujú okolnosti tragédie a vykonávajú úkony: "Prosíme o rešpektovanie toho, že polícia je na mieste, kde vykonáva potrebné prvotné úkony a zisťuje, čo sa na mieste vlastne stalo. Bližšie ani podrobnejšie informácie preto v tejto chvíli nemôžeme poskytnúť, urobíme tak hneď, ako to situácia dovolí,"

🚨AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE K TRAGÉDII V MICHALOVCIACH ❗️V jednom z michalovských bytov boli dnes podvečer nájdené 4 telá... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Tuesday, January 17, 2023

Úmrtie štyroch osôb, ktorým už nemohli privolaní záchranári pomôcť, potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová. Podľa medializovaných informácií je za tragédiou streľba, obeťami majú byť dvaja dospelí a dve deti vo veku 13 a 10 rokov. Streľnú zbraň mal podľa televízie vlastniť otec rodiny.

K tragédii v Michalovciach došlo už v úvode roka

K mimoriadne tragickej udalosti došlo aj na Nový rok, kedy Michalovcami otriasla vražda 46-ročnej bývalej zdravotnej sestry Eriky. Podľa zverejnených informácií si mala ísť do bankomatu skoro ráno vyberať peniaze. Zrejme tam si ju vyhliadol vrah. Ide o mladíka z miestnej osady 18-ročného Valentína. Toho aj polícia obvinila.

Chronológia prípadov streľby na Slovensku

V tejto súvislosti prinášame výberovú chronológiu prípadov streľby na Slovensku od roku 2015:

27. marca 2015

Muž, ktorý vytiahol svoju zbraň v bratislavskej Rači, vystrelil minimálne 19-krát. Streľba sa zaobišla bez zranení. Podozrivého policajti chytili a pištoľ, z ktorej mal strieľať, policajti zaistili. Išlo o zbraň, ktorú mal muž v legálnej držbe.

9. apríla 2015

Štyroch mladíkov, ktorí v Bratislave strieľali airsoftovou zbraňou na ľudí, vyšetrovateľ obvinil z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Mladíci strieľali z tmavého SUV na okoloidúcich na rôznych miestach Bratislavy.

31. mája 2017

K streľbe došlo na Komárnickej ulici v Bratislave. Vo firme zastrelil svojho spoločníka muž, ktorý následne obrátil zbraň aj proti sebe. Dôvodom bol dlh vo výške približne 20.000 eur.

18. júna 2017

Sedemnásťročný mladík zomrel po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka prenasledovala unikajúce auto, ktorého vodič, 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce, odmietol zastaviť. Vodič nereagoval na znamenia ani na varovné výstrely do vzduchu. Policajti strelili miesto do pneumatiky do kufra auta a strela tak zasiahla spolujazdca.

6. júna 2018

V budove Okresného úradu v Nitre sa strieľalo, keď 65-ročný muž počas prerokúvania priestupku vybral zbraň a vystrelil. V miestnosti sa nachádzali dve pracovníčky. Pri streľbe nikto neutrpel zranenie. Podozrivého muža policajti zadržali a odzbrojili.

25. júna 2018

Jedného z pätice pracovníkov banskobystrickej mestskej spoločnosti Zares, ktorí kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili do ruky zo vzduchovej zbrane. Útok sprevádzali extrémistické prejavy, tak situáciu preverovala aj Národná kriminálna agentúra.

27. februára 2019

V jednej zo základných škôl v Spišskej Novej Vsi sa strieľalo. Chlapec vystrelil na svojho spolužiaka zo strelnej zbrane, maloletého pacienta so zranením hlavy previezli po prvotnom ošetrení do miestnej nemocnice. K incidentu došlo na streleckom krúžku.

22. mája 2019

Na Holíčskej ulici v bratislavskej Petržalke došlo k streľbe, pri ktorej bol zranený jeden muž. Polícia po údajnom strelcovi z Petržalky vyhlásila mimoriadne pátranie, muža však našla mŕtveho.

31. mája 2019

Po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave ošetrili záchranári tri osoby vrátane neplnoletého dievčaťa. Tesne pred streľbou bol zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník. Treťou poranenou osobou bolo 15-ročné dievča, ktoré náhodne zasiahla strela pri zásahu.

17. júna 2019

Streľba v spoločnosti HF Najus v priemyselnom parku v Dubnici nad Váhom si vyžiadala dva ľudské životy. Podľa informácií pracovníkov spoločnosti strieľal bývalý zamestnanec spoločnosti na majstra na montáži. Strelec, ktorého mali prepustiť zo zamestnania, ho zastrelil, následne zbraň obrátil proti sebe.

22. júna 2019

Polícia zadržala muža, ktorý strieľal na diskotéke v Horovciach. Streľbu neprežila jedna osoba, ďalších dvoch mužov v kritickom stave previezli do nemocníc v Trenčíne a v Považskej Bystrici.

14. marca 2022

V Prešove policajt zastrelil svojho kolegu. K streľbe došlo pri čerpacej stanici. Strelec z miesta činu ušiel v policajnom aute. Následne sa ho však podarilo policajtom zadržať.

12. októbra 2022

Streľba v centre Bratislavy na Zámockej ulici pred barom Tepláreň si vyžiadala dvoch mŕtvych mužov a jednu zranenú ženu. Na druhý deň našla polícia páchateľa mŕtveho. Prípad streľby 18. októbra prekvalifikovali na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.