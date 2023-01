Na Slovensko utiekol pred vojnou, smrť si ho aj tak našla: Bábätko, ktoré sa mu onedlho narodí, nikdy neobjíme

V uplynulých dňoch otriasla Slovenskom tragická dopravná nehoda. V obci, kde zosnulý Saša žil spolu s priateľkou a synom, spomínajú naňho iba v dobrom, bol zručný a vždy ochotný pomôcť. S priateľkou utiekli pred vojnou minulý rok. "Pomáhal mi na stavbe domu. Deň pred nehodou sme spolu pili kávu a dohadovali sme sa, čo budeme ešte robiť. Pomáhal som mu vybavovať veci,“ spomína Matúš Bene, ktorý mu pomohol nájsť si podnájom. „Zasiahlo ma to. O to viac, že Saša bol zodpovedný, mal skúsenosti a na aute chodil často", dodal.

V osudný deň bola hmla a na cestách sa veľmi šmýkalo. Saša viezol stavebný materiál do obce Pukanec. Medzi obcami Bátovce a Bohunice zrejme dostal šmyk a narazil do stromu. Zatiaľ nie je jasné, či šlo o neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu vozovky alebo mu do cesty vbehla vysoká zver. Okolnosti nehody a príčina sú stále v štádiu vyšetrovania.

Alone sa zrútil svet, no musí fungovať ďalej pre syna, ako aj pre bábätko, ktoré nosí pod srdcom. Sašovi rodičia, ktorí zostali na Ukrajine, túžili ešte raz vidieť svojho syna pred tým, než ho uložia do zeme. V obciach Žemberovce a Hontianske Moravce dobrí ľudia neváhali a poskytli Alone pomoc s vybavovaním potrebných tlačív, ako aj so základnými potravinami a potrebami pre školáka.

Na poslednej ceste domov

Dnes ráno pohrebná služba vyzdvihla Sašu a vďaka zbierke od ľudí ho odvezie pohrebná služba do Užhorodu, kde ho umyjú, oblečú a potom pokračuju do Kyjeva. Pohreb by sa mal konať v stredu v jeho rodnom Kyjeve. Sašovým rodičom tak bude umožnené poslednýkrát sa rozlúčiť s ich milovaným synom, tak ako si priali.

Zdrvená Alona by sa niekoľko dní po pohrebe mala aj so synom vrátiť na Slovensko, podarilo sa jej vybaviť predĺženie papierov o ďalší rok a tak rodina, ktorá tragicky prišla o milovaného otca a partnera, nebude musieť zažívať hrôzy vojny.