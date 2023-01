Podľa meteorológov treba v pondelok rátať s hmlou na celom Slovensku

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - V pondelok dopoludnia a vo večerných hodinách treba na celom území Slovenska rátať s hmlou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa pred hmlou. Platí do 11.00 h a následne predbežne od 18.00 h až do utorka (3. 1.) rána.