Robert Fico otvorene: Súčasná vláda nevie, čo vlastne chce s touto krajinou

"Keď vznikala SR, bol som politický elév, mal som 27 rokov, ale hlasoval som aj za deklaráciu zvrchovanosti, aj za ústavu, čo bolo predpokladom vzniku SR," spomína Fico. Dominoval vtedy podľa neho postoj, že každá krajina si zaslúži ísť vlastnou cestou. "A áno, báli sme sa. Naozaj sme nevedeli, či v roku 1993 krajina vydrží, nebolo to také jednoduché," poznamenal a poukázal napríklad na absenciu vlastných úradov a inštitúcií, aké boli na federálnej úrovni, napríklad národná banka.

Aktuálny vývoj nejde tak, ako ľudia čakali

Dodal, že aktuálny vývoj nejde tak, ako ľudia čakali a už vôbec nie tak, ako čakali politici v roku 1992 pri prijímaní odvážnych rozhodnutí vo vzťahu k vzniku SR.Čo sa týka suverenity, niektoré vlády podľa jeho slov najskôr zbavili krajinu tej ekonomickej. "Boli to divoké privatizácie za Mečiara a Dzurindu," uviedol s tým, že v súčasnosti by sme možno niektoré veci úplne inak zvládali, keby energetické monopoly ostali v rukách štátu.

Následne podľa neho prišlo obdobie straty suverenity z pohľadu bezpečností. Hovorí o odovzdaní vzdušného priestoru Spojeným štátom americkým a o oslabovaní našej suverenity a samostatnosti aj v medzinárodnom priestore. V tejto súvislosti poukázal aj na stav V4. "To bol vynikajúci nástroj na presadzovanie našich vlastných národných záujmov. Heger zodpovedá za to, že sa prestali stretávať premiéri V4 pred samotnými európskymi radami," tvrdí.

Poukázal na evidentný pokrok Slovenska

Z ekonomického hľadiska vidí Fico posun Slovenska za uplynulé roky a za dôležitý okamih označil vstup do Európskej únie. Pripomenul, že vtedajšia opozícia reprezentovaná aj Smerom-SD sa prihlásila k referendu a že sa naďalej k členstvu v EÚ hlási. Poukázal na evidentný pokrok Slovenska od roku 2004 vo viacerých oblastiach. "Treba si členstvo v EÚ strážiť, bojovať zaň, na druhej strane treba bojovať aj za suverénne postavenie krajiny," podčiarkol.

Osudový moment budúcnosti SR

Za osudový moment budúcnosti SR považuje Fico aj to, ako sa vláda postaví k otázke odobratia práva veta členským štátom Únie. Ak by k tomu došlo, bude to podľa neho začiatok konca Únie. "Hoci je EÚ dobrý projekt, je v katastrofálnom stave," dodal s tým, že je dôležité hovoriť aj o jej budúcnosti. Za prvoradé z hľadiska fungovania v Únii označil potrebu národnej koncepcie.

"Súčasná vláda nevie, čo vlastne chce s touto krajinou a len sa slepo pozerá na EÚ. A EÚ sa slepo pozerá na USA," poznamenal. Ak to takto pôjde ďalej a EÚ nebude mať jasnú vlastnú zahraničnopolitickú víziu, obáva sa aj o budúcnosť Slovenska.

Remišová o krajine: Stala sa úspešnou, slobodnou a modernou krajinou

Za 30 rokov samostatnosti Slovenskej republiky sme prešli obrovský kus cesty, Slovensko sa stalo úspešnou, slobodnou a modernou krajinou. Vyhlásila to vicepremiérka a predsedníčka strany za ľudí Veronika Remišová v rozhovore.Upozornila však, že zápas za prosperujúce a demokratické Slovensko sa nekončí.

Za významné označila členstvo v Európske únii a NATO, ako aj garanciu našej bezpečnosti a prosperity. "Dôležitosť tohto spojenectva vidíme najmä dnes, keď máme vojnu za našimi hranicami. Ak by sme neboli súčasťou NATO, ruské tanky by sa na našich hraniciach nezastavili, tak ako to bolo v roku 1968. Preto pri akomkoľvek spochybňovaní nášho členstva v EÚ alebo NATO treba spozornieť, pretože slobodu a svojbytnosť môžeme stratiť rýchlo, no ťažko sa vydobýja naspäť," upozornila.

Skonštatovala tiež, že rovnosť, slobodu a demokraciu už berieme ako samozrejmosť. "No mnohí za tieto hodnoty obetovali svoje zdravie, celoživotné úsilie a niektorí aj život. No zápas za prosperujúce a demokratické Slovensko, kde sa ľuďom dobre žije, sa nekončí. O tom, akým smerom sa uberieme, rozhodne práve rok, ktorý nás čaká," uzavrela.