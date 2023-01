Dočasne poverený šéf slovenskej diplomacie Káčer je s doterajším predsedníctvom Slovenska vo V4 spokojný

Podotkol, že postoje Maďarska v súvislosti s vojnou na Ukrajine do značnej miery ovplyvnili politickú spoluprácu v rámci V4. "Maďarsko často prezentovalo odlišné názory, asi ako jediná krajina EÚ, ale v konečnom dôsledku sa vždy podarilo nájsť zhodu na zásadných rozhodnutiach Európskej rady, či už ide o finančnú podporu alebo režim sankcií voči Rusku. Vždy sme aj s Maďarskom našli spoločnú nôtu," povedal Káčer v rámci rozhovoru.

archívne video

Intenzita politických stretnutí sa mierne znížila

Politické nezhody však podľa Káčera nemusia žiadnym spôsobom ovplyvniť spoluprácu na projektoch V4. "Sú to rôzne infraštruktúrne projekty, kultúrna spolupráca, cezhraničná spolupráca. Sú to praktické veci, nové mosty, cesty, severo-južná trasa Via Carpatia atď.," priblížil. Káčer skonštatoval, že intenzita politických stretnutí sa mierne znížila, ale nie zastavila. "Stretli sa prezidenti V4 v Bratislave. Myslím si, že to bolo v dobrej, konštruktívnej atmosfére. Stretli sme sa aj na úrovni ministrov zahraničných vecí. Stretnutie bolo veľmi otvorené," priblížil. Pripomenul aj pracovné stretnutia na úrovni ministrov obrany či ministrov pre ekonomiku.

Slovensko sa bude snažiť predsedníctvo využiť konštruktívne aj s novým fondom

Pozitívne hodnotí zvýšenie prostriedkov pre Medzinárodný vyšehradský fond. "Je to praktický nástroj, ktorý je našou jedinou spoločnou inštitúciou. Funguje veľmi dobre," vysvetlil. "Počas nášho predsedníctva sme odsúhlasili aj niektoré aktivity fondu pre spoluprácu s Ukrajinou a Moldavskom. To sme doposiaľ nemali," dodal. V tomto roku sa bude podľa neho Slovensko snažiť predsedníctvo využiť konštruktívne aj s novým fondom. "Naša vízia je, že Vyšehrad má v prvom rade podporovať silnejšiu Európu," skonštatoval.