VEĽKÝ PREHĽAD Koľko voľna nás čaká? Rok 2023 bude štedrý na predĺžené víkendy aj sviatky!

Január

V prvom mesiaci nového roka nás už tradične čaká kombinácia štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja 1. januára, kedy oslavujeme Deň vzniku Slovenskej republiky a zároveň aj príchod Nového roka. 6. januára je sviatok Zjavenie pána (Traja králi). Ten vychádza na piatok, takže si oddýchneme pri predĺženom víkende. Vianočné prázdniny oficiálne končia 7.1., no ide o sobotu, takže aj deti pôjdu do škôl až v pondelok, 9. januára.

Február a marec

Vo februári a marci si viac oddýchnu študenti. Tých čakajú jarrné prázdniny, ktoré budú opäť rozdelené do troch fáz. Ako prví budú mať od 20. do 24. februára voľno študenti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Po nich prídu na rad študenti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Ich voľno potrvá od 27. februára do 3. marca. Ako poslední si od školských lavíc oddýchnu žiaci Košického a Prešovského kraja, ktorí budú mať voľno od 6. marca do 10. marca.

Apríl

V apríli nás čakajú veľkonočné sviatky. Prvým veľkým sviatkom bude Veľký piatok, ktorý vychádza na 7. apríla. Ďalším dňom pracovného pokoja bude Veľkonočný pondelok. Žiaci si vśak oddýchnu dlhšie, celkovo budú mať až šesťdňové prázdniny od 6. apríla až do 11. apríla.

Máj

V máji si oddýchneme hneď dva pondelky po sebe. 1. mája sa oslavu Sviatok práce a 8. mája v roku 1945 kapitulovalo Nemecko a v Európe skončila druhá svetová vojna. V tento deň oslavujeme ako štátny sviatok Deň víťazstva nad fašizmom a je uznaný ako deň pracovného pokoja.

Júl

V júni nás nečaká žiadny sviatok, no v júli sa môžeme tešiť aspoň na 5. júla, kedy si pripomíname príchod Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Dátum však vychádza na stred týždňa - stredu.

August

Aj v auguste nás čaká len jeden voľný deň, a to 29. august. Ten bude v utorok.

September

Hneď v prvý septembrový deň - v piatok - oslavujeme prijatie Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. 15. septembra si katolícka cirkev, ale aj celé Slovensko, pripomína Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Vtedy nás rovnako čaká predĺžený víkend, pretože ide o piatok.

November

Ani v októbri nás nečakajú žiadne sviatky, preto preskočíme rovno na november. 1. novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých. 17. novembra zase oslavujeme Deň boja za slobodu a demokraciu

December

Posledný mesiac v roku 2023 ako každý rok, budú Vianoce. Tento rok vychádzajú na nedeľu, takže v pondelok a utorok budú mať pracujúci dva dni voľna, pretože nás čaká Prvý a Druhý sviatok vianočný.