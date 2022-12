Karas bude rešpektovať vývoj situácie, Remišová si myslí, že strane SaS ide o rozbitie vlády

"Nie som politickým nominantom, som odborným nominantom, robím si svoju prácu najlepšie, ako viem. Nikto so mnou nič nekonzultoval a aj by som sa divil, ak áno. Ja mám mandát a nikto z tých, ktorí ma tam dali, ma nespochybňujú," skonštatoval. Dodal, že v týchto dňoch sa sústredí na konkrétne úlohy súvisiace so súdnou mapou či novelou Trestného zákona. V rezorte je podľa neho ešte veľa práce a sú veci, ktoré neznesú odklad.

Remišová si nemyslí, že rekonštrukcia vlády je riešením

Požiadavky na rekonštrukciu vlády zo strany SaS nie sú vedené úprimnou snahou zachrániť kabinet a umožniť mu dovládnuť do riadnych volieb v roku 2024. V súvislosti s možným pádom vlády to uviedla vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová. "Neverím tomu, že by im išlo o to, aby zachránili vládu a umožnili jej dovládnuť. Neustále menia požiadavky a na tie, ktoré už vyslovili, nabaľujú nové," povedala ministerka investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja na adresu liberálov. Na rozdiel od svojich kolegov Jany Žitnanskej a Juraja Šeligu zo strany si nemyslí, že rekonštrukcia vlády je riešením. "Môj názor je iný, ale v poriadku, môžeme sa o tom rozprávať, aj sa budeme, predpokladám, o tom rozprávať dnes večer s partnermi z vlády," avizovala. Zdôraznila však, že vláda by sa v súčasnosti mala sústrediť na pomoc pre ľudí.

S rekonštrukciou vlády nie sú stotožnení viacerí

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) tiež nie je stotožnená s rekonštrukciou vlády. "Na tento rok mi stačila jedna rekonštrukcia, rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie," povedala pred novinármi. Priznala, že rokovania o osude vlády ponúkajú viaceré riešenia, ani k jednému možnému scenáru sa však vyjadriť nechcela s odvolaním sa na pokračovanie diskusie.