Odloženie hlasovania o páde vlády za asistencie tarabovcov: Predsedovi strany Život poriadne naložili

Galéria fotiek (3) Tarabovi v komentároch naložili fanúšikovia.

Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba, Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Málokto z voličov opozície pochopil to, čo sa v utorok na obed stalo v parlamente, kedy verejnosť očakávala, že prebehne veľmi tesné hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Nakoniec prišiel predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš a vďaka jeho návrhu docielil odloženie hlasovania na štvrtok. Po preskúmaní dokumentu z tohto hlasovania je evidentné, že toto by sa nepodarilo bez troch kľúčových hlasov tarabovcov zo strany Život. Mnohí podporovatelia Tomáša Tarabu pritom do poslednej chvíle čakali, že vládu pri prvej príležitosti rozhodne povalí, namiesto toho im dal 2 dni čas. Sám hovorí, že to urobil preto, aby sa dohodli na predčasných voľbách, no jeho fanúšikovia jasne prehovorili v komentároch.