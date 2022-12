Pre rozšírenie chrípky musia zatvárať školy: Vyučovanie bolo prerušené už v 299 zariadeniach

Vyučovanie prerušili v 140 materských školách. Z toho najviac (33) bolo v Žilinskom kraji. Ďalej to bolo 152 základných škôl a sedem stredných škôl. Najviac zavretých základných škôl (44) bolo v Žilinskom kraji. Počas týždňa bolo hlásených 73 048 akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 39,1 percenta. "Obdobný vývoj chorobnosti sme počas aktuálnej chrípkovej sezóny očakávali. Predpokladáme, že chorobnosť na chrípku aj iné respiračné ochorenia bude do vianočných prázdnin ešte rásť a počas ich priebehu klesne - deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí," uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

Môžu byť zavedené aj chrípkové prázdniny

V školských aj pracovných kolektívoch odporúčajú hygienici časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa s oknami dokorán. V čase prudkého nárastu prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení v detských kolektívoch môžu byť zavedené napríklad "chrípkové prázdniny". "Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20 percent z celkového počtu detí alebo žiakov, riaditeľ školy alebo školského zariadenia oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)," priblížil Mikas. Dodal, že riaditeľ školy preruší výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania miestne príslušného RÚVZ.

ÚVZ ďalej priblížilo, že ako chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) nahlásili 10 379 ochorení, čo predstavuje 14,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 146,5 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do päť rokov. V tomto týždni boli hlásené aj dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI z Trnavského kraja a z Banskobystrického kraja.

Galéria fotiek (4) Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Zdroj: uvzsr.sk

Po Vianociach čakajú ďalší nárast chorobnosti

Po vianočných prázdninách hygienici opäť očakávajú nárast chorobnosti, pričom k celoštátnej chrípkovej epidémii obvykle dochádza na prelome januára a februára. Mikas dodal, že predchádzajúce dve chrípkové sezóny boli neštandardné. Pre pandémiu nového koronavírusu platili celoplošné opatrenia a celoštátnu chrípkovú epidémiu ÚVZ nezaznamenalo. Najefektívnejšiu a najspoľahlivejšiu formu ochrany podľa hygienikov poskytuje očkovanie proti chrípke.

Vyučovanie prerušili vo viacerých školách a škôlkach v okrese Stará Ľubovňa

Výchovnovzdelávací proces prerušili tento týždeň vo viacerých materských i základných školách v okrese Stará Ľubovňa, dôvodom je zvýšená chorobnosť. Potvrdila to regionálna hygienička Mária Mancalová s tým, že mali na tamojšom regionálnom úrade verejného zdravotníctva celkovo hlásených 1249 akútnych respiračných ochorení.

"Chorobnosť tak dosiahla incidenciu 2481,8 na 100 000 osôb a stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 15,5 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine nula až päť rokov a najnižšia vo vekovej skupine 60 a viac rokov," konkretizovala Mancalová s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb. Vyučovanie v dôsledku zvýšeného počtu chorých detí prerušili na prvom stupni a v 6. triede v Základnej škole (ZŠ) Haligovce a v ZŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa sa neučilo vo ôsmich triedach. Úplne zatvorili materskú školu (MŠ) vo Veľkom Lipníku, MŠ vo Vislanke, ZŠ s MŠ v obci Ľubotín a tiež Špeciálnu ZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni.

Galéria fotiek (4) Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Zdroj: uvzsr.sk

Karlova Ves zatvorila pre chorobnosť tri školy, dištančné vzdelávanie neposkytujú

V bratislavskej Karlovej Vsi museli pre chrípku a jej podobné respiračné ochorenia zatvoriť tento týždeň tri školy v pôsobnosti mestskej časti. Informuje o tom na sociálnej sieti. Od piatka do utorka (13. 12.) je zatvorená Spojená škola (SŠ) Tilgnerova. Počas týždňa sa neučilo na Základnej škole (ZŠ) Karloveská a Materskej škole (MŠ) L. Sáru, kde by sa mali deti a žiaci vrátiť v pondelok (12. 12.). "Vzhľadom na to, že vysoká chorobnosť sa týka aj zamestnancov škôl a u detí je naprieč všetkými ročníkmi, dištančné vyučovanie školy neposkytujú," podotýka samospráva. Pre vysokú chorobnosť zatvorila niekoľko základných a materských škôl napríklad aj mestská časť Nové Mesto, všetkých 12 materských škôl dočasne zatvorila aj Dúbravka.

Chorobnosť v BBSK stúpla, zatvorila niekoľko škôl vo ôsmich okresoch

Chorobnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) v tomto týždni stúpla a zatvorila niekoľko základných a materských škôl vo ôsmich okresoch kraja. Ako v piatok na webstránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková, oproti minulému týždňu je výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) vyšší o 40 percent a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 60,5 percenta.

Počet hlásených prípadov chorobnosti je skutočne vysoký

V 49. kalendárnom týždni je hlásených 7764 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 2176,66 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najviac v okresoch Brezno a Banská Bystrica, najmenej v okrese Veľký Krtíš. Z toho bolo 738 CHPO, čo znamená chorobnosť 206,9 na 100 000 ľudí. Najvyššiu ju má okres Brezno, v Detve nezaznamenali žiadny výskyt ochorenia. Lokálne epidémie RÚVZ eviduje v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Poltár, Revúca a Lučenec.

Galéria fotiek (4) Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Zdroj: uvzsr.sk

Zatvárajú stále viac škôl

Zhoršená epidemiologická situácia vo výskyte respiračných ochorení prerušila výchovno-vzdelávací proces v okresoch Banská Bystrica, kde ide o tri zariadenia pre deti predškolského veku a dve základné školy (ZŠ), v Banskej Štiavnici o dve ZŠ, v Žiari nad Hronom o tri, v Brezne o prvý stupeň spojenej ZŠ s materskou školou (MŠ), vo Zvolene o jednu triedu ZŠ, v Lučenci o dve škôlky, v Žarnovici o jednu a vo Veľkom Krtíši prerušili vyučovanie v jednej ZŠ a jednej MŠ.