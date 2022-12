Gymnazisti z Prievidze prechádzajú na dištančné vzdelávanie: Dôvod? Zhoršujúci sa psychický stav študentov!

archívne video

Na dištančnú výučbu prejde prievidzské gymnázium od 20. decembra. Riaditeľka školy Eleonóra Porubcová podotkla, že hoci je to otázka iba troch dní, považuje ich za rozhodujúce. Ide podľa nej o záchranné koleso študentom. "Keď som minulý týždeň udelila už x-tý individuálny študijný plán pre žiaka z dôvodov problémov s duševným zdravím, povedala som si, že niečo musíme robiť, pretože individuálnych plánov sme za posledných pár týždňov a mesiacov dali viac ako za niekoľko rokov predtým," spomenula Porubcová.

Pandémie zanechala následky

Pandémia sa síce podľa nej skončila, ale jej rezíduá sú stále tu, sú veľmi závažné, deti majú vážne psychické problémy, pričom na prievidzskom gymnáziu ich počítajú na desiatky. "Niekoľkí z nich sú hospitalizovaní, ale je veľmi veľa takých, ktorí musia navštevovať, lekára, psychológa," priblížila s tým, že tento problém je celospoločenský a okrem iných ho registruje aj trenčianske gymnázium.

Treba dbať na psychické zdravie detí

Problém s psychickým zdravím detí treba vnímať omnoho komplexnejšie, kooperovať na jeho riešení by mali psychológovia i pedagógovia, poznamenala pedagogička a školská psychologička Ľudmila Zaujecová. "Už do pandémie sme išli ako vyčerpaná spoločnosť, tá prebehla, prišli zmeny, ktoré sa týkajú základných biologických potrieb. Deti mi hovoria, že sa boja budúcnosti, či budú mať istoty, zamestnať sa a žiť v bezpečnej krajine. Pre detský mozog je to veľmi ťažko stráviteľná informácia," vysvetlila Zaujecová. Zároveň upozornila i na problém nedostatku odborníkov a dlhé čakacie lehoty.