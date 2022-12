Heger prehovoril o páde vlády: Tento scenár považuje za nerealistický! Obracia sa na SaS

BRATISLAVA - Rekonštrukcia vlády v prípade jej pádu je nerealistická. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Akých 76 hlasov? Kto bude tých 76 hlasov? (...) Je to imaginárny scenár, ktorý neexistuje. Mrzí ma, že strana SaS ho ponúka, lebo neexistuje," skonštatoval.Predseda vlády zopakoval, že meniť vládu je v čase energetickej krízy nezmysel. "Je veľká hrozba a riziko, ak chce niekto teraz meniť vládu, môžeme sa o tom pokojne rozprávať na jar," podotkol s tým, že súčasná vláda pomáha ľuďom. Pri páde vlády by sa podľa neho k moci dostali strany Hlas-SD a Smer-SD.

archívne video

Verí, že sa dohodnú na pokračovaní súčasnej vlády

Opätovne vyzval stranu SaS, aby "zišla z kratšej cesty späť". Verí, že sa dohodnú na pokračovaní súčasnej vlády. "Je úplne žalostné, že demokratické strany, ktoré by mali spolupracovať a ktoré by mali budovať udržanie a rozvoj demokracie, sa medzi sebou, keď sa pozriete na súčasnú diskusiu v parlamente, požierajú," doplnil. Súhlasil by s možnosťou aklamačného hlasovania o nedôvere vláde.Heger zdôraznil, že pre realizáciu opatrení na pomoc ľuďom je potrebné, aby bol schválený budúcoročný štátny rozpočet. "Ak ho nejaký poslanec neschváli, tak vystaví občanov následku, že táto pomoc nebude môcť byť dodávaná," skonštatoval.