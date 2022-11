Kľúčový okamih je tu: Matovič sa pred poslancov postavil s rozpočtom! Rozprava sa začala

Minister financií Igor Matovič vo svojej úvodnej reči vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia. "Ktokoľvek, kto dnes len na základe toho, že si povie, že ja mám tú moc stlačiť tlačidlo a slobodne sa rozhodnúť, že bude rozpočtové provizórium, tak sa správa zároveň nezodpovedne voči ľuďom, ktorých by tu mal zastupovať," vyhlásil

Bol by rád, keby poslanci pri rozpočte sledovali len záujem ľudí, ktorých zastupujú. Nesúhlasí s názorom, že ide o "katastrofálny" rozpočet. "Z 8-miliardového deficitu je tam priamo 7 miliárd eur o pomoci ľuďom," podotkol Matovič. Vystaviť ľudí rozpočtovému provizóriu je podľa neho "opľutie" verejného záujmu, ignorovanie záujmu núdznych ľudí a riskovanie s demokraciou na Slovensku.

Rekordný deficit a výdavky vyše 58 miliárd eur

Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu z tohtoročných takmer 5 %.

Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP). V ďalších rokoch by podľa plánu malo schodkové hospodárenie SR postupne klesnúť na 3,4 % HDP v roku 2024 a 2,7 % HDP v roku 2025.

Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur.

Matovič označil provizórium za katastrofu

Minister financií ešte počas víkendu vyhlásil, že koaličné strany OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí urobia všetko preto, aby bol návrh v parlamente schválený. Ako uviedol, dúfa, že spolu nájdu 76 poslancov. Nespresnil však, ktorých poslancov mimo súčasnej menšinovej vládnej koalície by chceli osloviť, no pripustil, že by rozpočet mohli podporiť aj niektorí poslanci za stranu SaS. "Predpokladám, že možno aj v SaS sa pri hlasovaní o rozpočte nájdu zodpovední poslanci, ktorí rozpočet podporia a takýmto spôsobom ukážu, čo si myslia o Sulíkovi," povedal Matovič. Ešte pred pár týždňami, keď rozpočet schválila vláda, pritom Igor Matovič hovoril o podpore všetkých 150 poslancov. V podobnom duchu sa vyjadroval aj premiér Eduard Heger.

Ostro skloňované rozpočtové provizórium označil za katastrofu pre štát. "Rozpočtové provizórium má najväčšiu chybu tú, že beriete výdavky z predošlého roku. Keď prudko rastie inflácia, neviete dať ľuďom žiaden príspevok na energie ani na vyššie platy," povedal Matovič. Osem miliárd eur z navrhovaného rozpočtu by tak podľa ministra štát nemohol použiť. "Zároveň to musíte rozdeliť na 12 rovnakých dielikov počas roka v rovnakej výške a pre každú organizáciu v štáte, a to je približne 250 ďalších poddielikov," upozornil Matovič. Problémom podľa ministra je, že neminuté peniaze nie je možné prenášať do ďalších mesiacov a ani prerozdeľovať usporené financie v prospech iných štátnych organizácií.

Opozícia hovorí nie, dáva si podmienky

Opozícia sa sa to však Matovičovi uľahčiť nechystá. Podporiť ho odmietajú poslanci zo strany Hlas-SD Petra Pellegriniho. Urobili by tak iba výmenou za predčasné parlamentné voľby a ich podmienkou by tiež boli zmeny navrhnuté opozíciou. "Ak vláda nevie vládnuť, nech príde za opozíciou, nech sa dohodneme na termíne predčasných volieb a garantujeme vám, že nájdeme riešenie na všetko," uviedol Pellegrini a pripomenul, že ide o rozpočet, ktorý narába s dvakrát vyššou sumou ako za jeho vlády.

Podobne sa vyjadruje aj strana Smer-SD. Ladislav Kamenický na finančnom výbore, ktorý rozpočet prerokoval koncom minulého týždňa, zopakoval, že by mu dali podporu len v prípade garancie predčasných volieb.

Odmietavo sa na adresu rozpočtu opakovane vyjadruje aj SaS. "Nechceme, aby sme išli do zadlženia štátu, z ktorého sa nikdy nevymaníme," uviedla cez víkend Mária Kolíková.

Spokojná nie je ani Čaputová

Témy rozpočtu sa dotkla aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá v utorkovej správe o stave republiky, ktorú predniesla v parlamente, označila prípadné rozpočtové provizórium za prehru všetkých. Ako ďalej uviedla, dúfa v rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu. Vláde vyčítala, že nedeklarovala spôsob vyrovnania sa so sankciami dlhovej brzdy i neistotu, či v dôsledku schválenia rozpočtu neprídeme o financie z Plánu obnovy.

"Vláda doteraz nedeklarovala spôsob, ako sa vyrovná so sankciami dlhovej brzdy, keďže na rok 2022 sa predpokladá hodnota dlhu nad úrovňou piateho pásma dlhovej brzdy. Ani dnes, len pár dní pred hlasovaním o rozpočte, nie je zrejmé ani to, či v dôsledku jeho schválenia neprídeme o financie z Plánu obnovy," podotkla hlava štátu. Rozpočtové provizórium považuje za prehru všetkých. "Preto dúfam, že rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a mnohokrát opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu, prinesie pre jeho schválenie potrebnú podporu," vyhlásila.

Zároveň dodala, že v roku 2021 sa načas zlepšila udržateľnosť financií. "V súčasnosti však Rada pre rozpočtovú zodpovednosť opäť zaradila tento ukazovateľ do pásma vysokého rizika," podotkla. Poukázala na vyjadrenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej bol štátny rozpočet zostavený realisticky len pre najbližší rok a konsolidačná stratégia chýba už tretí rok po sebe.