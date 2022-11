Matovič chystá ďalšiu atómovku: Pohádal sa pre ňu s Cigánikovou! Padli ostré slová, v hre je trestné oznámenie

Archívne video: Lekárski odborári reagujú na slová Igora Matoviča

Náborový príspevok spomenul prvýkrát vo štvrtok popoludní úrad vlády vo svojom oficiálnom stanovisku k rokovaniam s lekárskymi odborármi. Predseda vlády Eduard Heger v ňom privítal prísľub predstaviteľov LOZ, že sa vzdajú dodatočne vznesených požiadaviek v návrhu dodatkov pracovných zmlúv lekárov. Zároveň však odkázal, že popri ponuke vlády na stabilizačný príspevok všetkým súčasným nemocničným zdravotníkom príde vláda s návrhom atraktívnych podmienok na náborový príspevok. Ten má za cieľ riešiť dlhodobý nedostatok zdravotníkov. Stanovisko zdieľal aj Matovič.

To, koľko peňazí si na tento nový príspevok vláda vyčlenila a ako presne by mal fungovať, nateraz známe nie je. Ako povedal v diskusnej relácii TV JOJ Na Hrane Matovič, predstaviť ho majú dnes spoločne s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. „To, čo sme ponúkli, je stabilizačný príspevok. To je pre tých ľudí, ktorí neopustia pacienta od 1. decembra a v nemocniciach naďalej budú slúžiť....ale nemocnice majú dlhodobý systémový problém, že majú málo lekárov a zdravotných sestier – tam majú najväčší nedostatok – a preto chceme vytvoriť priestor, aby nemocnice automaticky, keď budú chcieť získať napríklad skúseného vyštudovaného Slováka v Brne, ktorý skončil v nejakej českej nemocnici,... tak dajme mu atraktívnu ponuku na to, aby prišiel sem,“ vysvetlil Matovič.

Náborový príspevok má slúžiť na to, aby bolo pre takéhoto lekára atraktívne, vrátiť sa pracovať na Slovensko. V akej sume by mal náborový príspevok byť, povedať zataiľ nechcel. V prípade stabilizačného príspevku ide pritom o tisícky eur. Neatestovaný lekár dostane 10-tisíc eur. Atestovaný má k tomu tisíc eur za každý rok praxe, ale max za 20. Ostatní zdravotníci majú príspevok vo výške 5-tisíc eur.

Cigániková chce podať trestné oznámenie

Zmienka o ďalšej atómovke už aj za krátky čas stihla vyvolať prudké ohlasy. Poslankyňa Jana Bittó Cigánioková, ktorá sa s Matovičom stretla v diskusii, sa počas toho, ako financmajster náborový príspevok predstavoval, opakovane chytala za hlavu. „Pani redaktorka, to nie, že nesúhlasím, lebo ja som ho ešte nevidela, tak ako vy a tak ako nikto. Dozvieme sa zajtra (v piatok, pozn, red.) aký to bude druh atómovky. Možno na desiatykrát už niečo aj vyjde tomu Igorovi, zatiaľ síce nič nevyšlo, ale raz to príde možno,“ začala. Následne sa Matoviča opýtala, či nemôžu niečo „robiť normálne.“ „V prvom rade, my sme sa sem nemali ani dostať. Keď sme mali analýzu tvojich ľudí z inštitútu finančnej politiky a ľudí z ministerstva zdravotníctva, ktorí sú na to hlavy, .... porovnali naše platy so zahraničím a kričali už pred rokom, že ich treba zvýšiť lebo nám budú odchádzať, tak nie,“ povedala.

Na to sa jej Matovič opýtal, ako môže tak klamať a na námietky liberálky reagoval slovami, že nejde o urážku. „Dobre môj,“ reagovala naspäť. To bol však iba začiatok. Skutočná hádka ešte len nasledovala. Cigániková totiž Matovičovi začala vyčítať, že „ide rozdávať“ bez toho, aby to konzultoval s Útvarom hodnoty za peniaze, lekármi či nemocnicami. „Nie, jeho niečo napadne a on ide rozdávať. To mi totálne lezie na nervy, lebo zasa to bude kravina ako všetko doteraz, čo urobil,“ povedala rozčúlene.

Ešte ostrejšia výmena názorov sa však strhla potom, ako Matovič Cigánikovú označil za lobistku finančnej skupiny Penta. Opozičná poslankyňa sa do neho v tej chvíli ostro pustila a dokonca povedala, že na neho podá trestné oznámenie. „Na mňa sa pozri a mne to povedz do očí, úbožiak,“ odkázala zvýšeným hlasom. „Si lobistka Penty,“ zopakoval Matovič. Hádku musela ukončiť až moderátorka, ktorá obom pripomenula, akým problémom v súčasnosti zdravotníctvo čelí.