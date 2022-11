Lekárski odborári ostro reagujú na Matoviča: Nič takéto vraj nežiadali! TOTO si myslia o jeho novom nápade

Video: Lekárski odborári reagujú na slová Igora Matoviča

Igor Matovič tvrdil, že odborári z LOZ pridali ďalších 10 nových požiadaviek, po včerajšom rokovaní Ústredného krízového štábu. „Ich prijatie by si vyžiadalo dodatočných 70 miliónov eur, každoročne. Ďalšie nové požiadavky na zníženie pracovného času o 160 hodín ročne, čo sú cca 4 týždne, by spôsobili potrebu získať cca 900 nových lekárov do už aj tak personálne poddimenzovaných nemocníc. Takto sa fakt nedá a nemá rokovať. Dennodenne pridávať nové a nové dodatočné požiadavky, ďalšie a ďalšie desiatky miliónov eur … neseriózne, nemysliteľné,“ uviedol.

Lekárski odborári však takéto tvrdenia odmietajú. Ako dnes uviedol šéf odborárov Peter Visolajský, žiadne ďalšie milióny eur nežiadali. "Žiadne požiadavky nepribudli. My sme sa s ministerstvom zdravotníctva bavili technicky o pracovných zmluvách, o veciach, ktoré sú dnes vo vyšších kolektívnych zmluvách, pracovných kolektívnych zmluvách, či by bolo možné ich dať aj do pracovných zmlúv," uviedol. Zdôraznil, že oni majú stále osem požiadaviek a zdôraznil, že sa chcú dohodnúť a Matoviča vyzval, aby sa vrátil za rokovací stôl.

Peniaze na platy lekárov chce Matovič využiť inak

Lekárski odborári sa dnes vyjadrili aj k Matovičovmu stabilazačnému príspevku, ktorý predstavil včera. Pôvodne sa totiž lekári mali do stredy 12. hodiny vyjadriť k ponuke vlády na dodatočné navýšenie miezd lekárov o 63 miliónov. Keďže tak neurobili, Matovič ponuku stiahol. Pre tento balík peňazí však okamžite našiel nové využitie. Na krízovom štábe navrhol zavedenie takzvaného stabilizačného príspevku pre tých zdravotníkov v nemocniciach, ktorí po 1. decembri budú v nemocniciach liečiť pacientov.

Video: Snaha o podpísanie memoranda s LOZ stroskotala: Vláda ponúka nové riešenie

Jeho výška je 10-tisíc eur pre neatestovaného lekára. Atestovaný má k tomu tisíc eur za každý rok praxe, ale max za 20. Ostatní zdravotníci majú príspevok vo výške 5-tisíc eur. Peniaze majú byť zdravotníkom vyplatené už v decembri. „Každý zdravotník môže do konca novembra podpísať Dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku na 3 roky vopred. Neznamená to však, že sa zo zdravotníka stáva vazal a musí v nemocnici odpracovať 3 roky. Kedykoľvek sa slobodne rozhodne odísť, môže odísť a vráti len alikvotnú časť Stabilizačného príspevku. To preto, lebo sme presvedčení, že po navýšení miezd, ktoré sme už schválili a budú platné od januára, nebude už tak lákavé z nemocnice odísť,“ vysvetlil.

"10-tisicove šeky pána Matoviča problém neriešia," odkázal Visolajský. Zdôraznil, že nepotrebujú peniaze na platy, ale nových kolegov, tento príspevok ich však nemotivuje k tomu, aby do slovenských nemocníc prišli. "Neprinesú do našich nemocníc medikov ani lekárov zo zahraničia," myslí si.

Zároveň sa tiež zamyslel nad tým, ktorý z nápadov, s ktorým Igor Matovič doposiaľ prišiel a stál desiatky až stovky miliónov eur, fungoval. "Z tohto dôvodu sme v rozpakoch a obavách, či takýto nápad jedného človeka od 1. decembra bude fungovať. My tvrdíme, že nie," uviedol Visolajský. Podľa neho takéto nápady len zvyšujú napätie v nemocniciach. "Chceme nastaviť systém odmeňovania lekárov tak, aby to prilákalo medikov, aby prišli lekári z Čiech aj so svojimi skúsenosťami zo zahraničia," povedal Visolajský. Deklaroval, že on ako lekár odmieta stabilizačný príspevok. Chce radšej nových kolegov, nové sestry a produkciu kvalitných lekárov fakultami.

Video: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o stave rokovania s LOZ

Dohoda na siedmich bodoch

Na ministerstve zdravotníctva pokračovali rokovania aj dnes. Riešili najmä sedem požiadaviek, na ktorých speli dohode. Ôsma požiadaviek sa týka platov. Minister Vladimír Lengvarský po ich skončení povedal, že s lekárskymi odborármi sa dohodli na siedmich bodoch memoranda. Nevyriešenými stále zostávajú platy, ktoré nie sú v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. "Myslím, že riešenia, ktoré sú tam navrhnuté, sú prijateľné pre obe strany. (...) V prvých siedmich bodoch nič nebráni tomu, aby memorandum bolo podpísané," poznamenal Lengvarský. Rokovania by mali podľa neho pokračovať v piatok na ministerstve spravodlivosti. Ďalšie stretnutie lekárskych odborárov s rezortom zdravotníctva by sa malo uskutočniť v pondelok.

Lengvarský potvrdil, že rezort komunikuje s krajskými krízovými štábmi v nemocniciach. Zároveň má pripravený list, ktorý rozošle nemocniciam a zaviaže ich k rozhodnutiam ústredného krízového štábu. "Začnú teda konať tak, ako keby k výpovediam došlo," poznamenal.

Minister dodal, že rušenie plánovaných operácií musí každá nemocnica vyriešiť sama. Nemocnice by tak mali informovať pacientov o odklade plánovaných operácií. Ministerstvo sa to podľa Lengvarského snaží zmanažovať tak, aby nebol zdravotnícky systém ohrozený.