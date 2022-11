PRIESKUM Voľby by vyhral Hlas-SD, nasleduje ho Smer-SD! Súčasná koalícia by obsadila iba 25 kresiel

BRATISLAVA – Prieskumom aj naďalej kraľuje strana Hlas-SD na čele s bývalým premiérom Petrom Pellegrinim. V závese má za sebou Smer-SD a mimoparlamentné Progresívne Slovensko. Zo strán súčasnej koalície by brány parlamentu prekročilo iba OĽaNO a Sme rodina, dokopy by mali však iba 25 mandátov.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO realizovanom pre TV JOJ. Podľa neho má až 66,8 percenta opýtaných jasno v tom, koho by volilo. K urnám by nešlo 16,9 percenta opýtaných a zvyšok odpovedať nevedel alebo nechcel. Čo sa týka samotných strán, najviac hlasov by od voličov dostal Hlas-SD Petra Pellegriniho. Volilo by ho až 19,5 percenta oslovených. Nasleduje Smer-SD so 16 percentami a mimoparlamentné Progresívne Slovensko s 11,5 percentom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Na štvrtom mieste sa umiestnil opozočný nováčik SaS. Hlas by jej odovzdalo 10,8 percenta voličov. Až za liberálmi skončila najsilnejšia koaličná strana OĽaNO so 7,5 percentami hlasov. Nasleduje koaličná Sme rodina so 6,9 percentami hlasov, Republika s 6,3 percentami a poslednou stranou, ktorá by prekročila brány parlamentu, je KDH so ziskom 6,1 percentom.

Do Národnej rady SR by sa nedostala strana SNS so ziskom 4,2 percenta ani ALIANCIA – Szövetség s 2,6 percentami. Zvyšené strany by vo voľbách dostali menej ako 2 percentá hlasov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Súčasná koalícia by v parlamente disponovala iba 25 kreslami – Sme rodina by mala 12 mandátov, OĽaNO o jeden viac – 13.

Víťazný Hlas-SD by obsadil 35 kresiel, Smer-SD 29 a PS by ich malo 20. O jedno kreslo menej – 19 – by obsadila SaS. Republika a KDH by mali zhodne po 11 stoličiek.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

Galéria fotiek (7) Zdroj: Reprofoto - TV JOJ

V Bratislavskom kraji by voliči volili najviac strany PS a SaS. Hlas by im tam dala až jedna štvrtina z nich. V Trnavskom kraji by najviac hlasov dostala strana Smer-SD, rovnako tak aj v Trenčianskom a Košickom krajiny. V Nitrianskom kraji by najviac ľudí volilo Hlas-SD. Rovnako tak aj v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom.

Prieskum sa konal od 8. do 11. novembra 2022. Na respondentov sa obrátili s otázkami: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“