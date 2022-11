Neuveriteľná drzosť! Muž ledva chodil, neskôr sadol do auta: VIDEO To naozaj chcel šoférovať?

BANSKÁ BYSTRICA - To snáď ani nie je pravda! Polícia na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom vidno muža, ako ledva stojí na nohách. Neskôr sa po štvornožky doplazí k svojmu autu a pokúsi sa šoférovať.

Zdá sa, že niektorí ľudia sú nepoučiteľní. Kamery na Striebornom Námestí v Banskej Bystrici v nedeľu skoro ráno zachytili muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. "Vodič, v stave, kedy išiel, ako sa hovorí "po vlastných", už bol nebezpečný sám pre seba. O pár minút sedel za volantom," napísala k videu polícia na sociálnej sieti.

"Na videu vidno, že muž sa s autom pohol, no našťastie, nezašiel ďaleko. "Manévre, ktoré predviedol, mali za následok škody na majetku," ozrejmila polícia. Keby sa však dostal autom ďalej, mohlo by to skončiť fatálne. Pritom len nedávno otriasla Slovenskom tragická nehoda v Bratislave, pri ktorej opitý vodič zabil piatich mladých ľudí.

"Považujeme za vrchol drzosti a arogantnosti správanie vodičov sadajúcich za volant pod vplyvom alkoholu. Tento incident intenzívne riešime," dodali policajti.