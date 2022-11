Je vaša nehnuteľnosť podpoistená? Overte si to pomocou jednoduchého testu a vyhnite sa nepríjemnému prekvapeniu v prípade škodovej udalosti!

Tornádo na Morave neďaleko našich hraníc, či výbuch plynu v prešovskej bytovke. Udalosti, ktoré sa určite všetkým zapísali do pamäti. Mnohých taktiež motivovali k uzavretiu poistenia nehnuteľnosti, ktoré ich má ochrániť pred stratou bývania najmä v prípade neočakávanej prírodnej katastrofy alebo havárie.

Poistenie nehnuteľnosti je určite správny krok na ochranu hodnoty majetku, aj pri ňom však je potrebné dbať na aktuálnosť poistnej zmluvy. Najmä v čase rýchlo rastúcich cien nehnuteľností z posledných rokov totiž môže zostať vlastník v prípade poistnej udalosti nepríjemne prekvapený nízkym poistným plnením. Ak ste dlhšiu dobu svoju poistku neaktualizovali, je vysoko pravdepodobné, že svoju nehnuteľnosť máte výrazne podpoistenú.

Poistná suma sa totiž stanovuje na základe hodnoty nehnuteľnosti v čase uzatvárania poistenia. A od tejto sumy sa následne odvíjajú aj poistné plnenia v prípade jednotlivých poistných udalostí. Jednoducho povedané, ak máte poistený dom na 100 000 eur, jeho aktuálna hodnota je ale 200 000 eur, v prípade, že vám víchrica odfúkne strechu, poisťovňa vám preplatí iba polovicu reálnych nákladov.

Hodnota nehnuteľností výrazne stúpla

Aktualizácia poistnej zmluvy je o to naliehavejšia, že v poslednom období ceny nehnuteľností výrazne rástli. Dokazujú to aj údaje z Národnej banky Slovenska, podľa ktorých priemerná cena nehnuteľnosti na bývanie na Slovensku za posledných päť rokov stúpla z necelých 1400 eur za meter štvorcový až na vyše 2700 eur za meter štvorcový.

Zdroj: NBS

Hodnota nehnuteľností na bývanie na Slovensku za posledných päť rokov stúpla v priemere až o takmer 95 %. V praxi to môže znamenať, že nehnuteľnosť kupovaná koncom roka 2017 poistená na vtedajšiu nadobúdaciu hodnotu môže mať aktuálnu hodnotu až takmer dvojnásobnú. Čo zároveň znamená, že je výrazne podpoistená a poistné plnenie bude iba polovičné v porovnaní s reálnymi škodami.

Všeobecne totiž platí, že ak je majetok podpoistený, v prípade vzniku poistnej udalosti je poistné plnenie znížené v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. Podpoistenie nehnuteľnosti pre klienta teda znamená, že ak má poistenú nehnuteľnosť napríklad na 50 % jej aktuálnej hodnoty, pri vzniknutej poistnej udalosti dostane od poisťovne iba 50 % sumy potrebnej na opravu, resp. obnovu poškodenej časti domu.

Podpoistenie sa pritom nemusí týkať iba nehnuteľnosti ako takej, ale aj jej vybavenia, ktoré zase pokrýva poistenie domácnosti. A to najmä vtedy, ak hodnota vybavenia domu či bytu po uzatvorení poistky výraznejšie stúpla, napríklad kúpou nových spotrebičov, či nábytku.

Čo odporúčajú odborníci

Poisťovňa KOOPERATIVA odporúča klientom, ktorí majú uzavreté poistenie domácnosti a nehnuteľnosti, aby každých 3 až 5 rokov so svojím poisťovacím poradcom prehodnotili obsah poistnej zmluvy a poistené riziká.

Na aktualizáciu poistenia by mali myslieť, keď kúpili nový nábytok, elektrospotrebiče, alebo modernizovali kuchyňu. To isté platí aj v prípade rekonštrukcie – napríklad, keď vymenili staré okná a dvere za nové.

Ako zistíte, či by ste mali riešiť poistné sumy vo svojich poistkách? Stačí odpovedať na dve jednoduché otázky:

1/ Kedy ste naposledy riešili poistenie vašej domácnosti či nehnuteľnosti?

tento rok

pred dvomi rokmi

pred viac ako tromi rokmi

nepamätám si



2) Aká je aktuálna trhová hodnota podobných nehnuteľností v porovnaní s vašou nehnuteľnosťou v čase uzatvárania poistky?

nižšia

vyššia

neviem



Ak ste na prvú otázku odpovedali, že pred viac ako tromi rokmi, alebo si nepamätáte, alebo na druhú otázku, že hodnota podobných nehnuteľností je vyššia, alebo neviete, je určite vhodné konať a aktualizovať svoju poistnú zmluvu.

Advertoriál pripravený v spolupráci s poisťovňou Kooperativa.