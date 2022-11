Enormný nárast cien tepla: Vyskočili aj o 600 percent, nie však u každého! Vysvetlenie šéfa ÚRSO

BRATISLAVA - Ak by sa toto stalo realitou, niektorí by sa za teplo nedoplatili. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už spracováva žiadosti o stanovenie ceny tepla od 480 teplární. Ortieľ, ktorý z nich plynie, je pritom nemilosrdný. V priemere by sa mala cena za teplo zvýšiť približne o 90 percent. Nájdu sa však aj domácnosti, pre ktoré, by to bolo oveľa viac, ale aj menej.

Ako upozornil predseda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris, medzi jednotlivými dodávateľmi tepla existujú z pohľadu ceny veľké rozdiely. Návrhy, ktoré má na stole, sa pohybujú od poklesu o 76 percent až po nárast o 600 percent. „Ten rozptyl je skutočne veľmi veľký. Máme lokality aj s poklesom ceny tepla, ale máme pomerne veľa lokalít aj s extrémnym nárastom ceny tepla. Konkrétne rozdiely závisia od viacero faktorov, avšak kľúčové v tomto roku sú predovšetkým palivový mix používaný na výrobu tepla a náklady na nákup paliva v danej lokalite,“ vysvetlil.

Čo sa týka cenového rozptylu, tak šéf ÚRSO priblížil, že v 50 cenových návrhoch s najmenšou zmenou ceny vychádza v priemere pokles ceny o - 7 %, pričom domácnosti tak v priemere ušetria cca 7 eur za mesiac. Veľmi zlá situácia je však na druhej strane spektra, kde u 50 teplárenských podnikov s najväčším nárastom ceny je v priemere nárast cien tepla pre domácnosti až o 300 %. „Takáto výška nárastov cien je z nášho pohľadu neakceptovateľná, keďže priemerná rodina by si priplatila za teplo mesačne o zhruba 144 eur. A pri niektorých teplárenských spoločnostiach evidujeme nárast cien tepla až o 600 %,“ odkázal.

K tomu, ktorým oblastiam Slovenska hrozí najväčšie zdraženie tepla sa nateraz vyjadrovať nechcel. „Vzhľadom na prebiehajúce cenové konania nemôžeme konkretizovať jednotlivé lokality, ponúkame však tento prehľad aktuálnych kľúčových ukazovateľov a údajov. Zámerom je upozorniť na reálnu hrozbu extrémneho zvýšenia cien a nákladov na teplo v mnohých lokalitách Slovenska. Faktom je, že situácia s cenami tepla pre rok 2023 vyzerá skutočne veľmi zle a preto by sme radi privítali štátom stanovený cenový strop na maximálny nárast ceny tepla, podobne ako je to pri elektrine, či plyne,“ uviedol.

ÚRSO by chcelo, aby bol zavedený strop

Aktuálne úrad intenzívne komunikuje so zástupcami teplárov aj rezortu hospodárstva. Poukázal na to, že na rozdiel od elektriny, či plynu, podrobnosti mimoriadnych opatrení štátu v teple zatiaľ nie sú známe. „Skúmame rôzne legislatívne aspekty a nuansy a hľadáme legislatívne prieniky, aby koncová cena za energie bola pre chránených odberateľov prijateľná. Oceňujem veľmi konštruktívnu debatu s ministerstvom hospodárstva a ďalšími rezortmi. Chceme nájsť ozaj optimálne riešenie, ktoré pomôže odberateľom,“ tvrdí Juris.

Oni sami navrhujú ako mimoriadne a urgentné opatrenie, aby štát zastropoval maximálne percento navýšenia cien tepla na budúci rok. Nepokryté náklady by sa potom mohli teplárenským spoločnostiam vyplácať v ďalších rokoch, alebo by ich jednorazovo preplatil štát. „Z nášho pohľadu by bolo vhodné, keby štát legislatívne ustanovil, že medziročná zmena ceny tepla by mohla byť napríklad najviac o 25 %. Ide o radikálnu vec, ale z nášho pohľadu je urgencia riešenia mimoriadna. Vidíme v tomto opatrení aj riziká do budúcnosti, ide však o rýchle a účinné riešenie, ktoré by pomohlo v aktuálnej energetickej kríze domácnostiam,“ dodal šéf ÚRSO.