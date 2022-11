Tajomstvo populárnych párkov je odhalené! Obsahujú oveľa viac mäsa: Prečo to výrobca skrýva?

Energetická kríza zasiahla mnohé odvetvia a niektoré prevádzky začali premýšľať, ako čo najvýhodnejšie znížiť náklady tak, aby nemuseli zvýšiť cenu a neodradili tak svojich zákazníkov. Kým niektorí pristúpili k zníženiu gramáže výrobkov, iní zasa začali používať nekvalitnejšie suroviny. Napríklad mnohí predajcovia mäsových produktov nahrádzajú čerstvé mäso mrazeným, či dokonca produkty dofarbujú. Na takéto praktiky v mäsovom priemysle opakovane upozorňuje generálny riaditeľ TAURIS GROUP Richard Duda: „Niektorí výrobcovia robia rozrábku z takzvaného technického mäsa, ktoré si, s cieľom ušetriť, nakupujú do zásoby mimo sezóny a leží tak v mrazničkách aj dlhšie ako pol roka.”

Na obale takéhoto mäsového výrobku sa pritom vôbec nič nezmení. Aj naďalej tak vo vašom košíku pristane ružová bravčová 90 % šunka. Jej kvalita a chuť sa však ani zďaleka nevyrovná poctivému mäsovému výrobku, ktorý je pripravený z čerstvého mäsa. Podľa Richarda Dudu je práve táto prísada tajomstvom dobrého mäsového výrobku. „Naše výrobky vyrábame iba z čerstvého mäsa z vlastnej rozrábky, pričom mäso rozrábame do 24 hodín od porazenia zvieraťa. To dáva našim výrobkom neporovnateľnú lahodnú chuť. Zároveň nepodliehame tlakom na zníženie ceny na úkor kvality a ostávame pri tradičných receptúrach, ktoré si uchovávame pre budúce generácie a môžeme vďaka tomu garantovať kvalitu a pravdivú chuť výrobkov z mäsa,“ poznamenal, generálny riaditeľ TAURIS GROUP, ktorá si za kvalitou svojich výrobkov stojí už 30 rokov.

Ako rozoznať napodobeninu?

Keď najbližšie zavítate do obchodu, mali by ste si dať veľký pozor na to, čo kupujete, ak na vašom stole chcete kvalitný a lahodný výrobok. Ako však rozoznáte napríklad oceňovanú salámu Nitran 77 od napodobeniny? Spoliehať sa len na pekný obal nestačí. Dôležité je venovať pozornosť najmä zloženiu výrobku a uistiť sa, že je pripravovaný podľa overených receptúr. Všímajte si tiež, kto výrobok vyrobil a uprednostňujte overenú spoločnosť, ktorá si za kvalitou svojho výrobku stojí. Niektoré salámy Nitran 77 totiž podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy nezodpovedajú pôvodnej receptúre a do ich zmesy sú pridané rôzne nekvalitné časti mäsa. Mnohí výrobcovia totiž namiesto poctivého mäsa využívajú náhrady ako kože, chrupavky či ich výrobky obsahujú príliš veľa vody.

Slovenská značka Tauris upozorňuje, že využívanie nekvalitných prísad negatívne ovplyvní nielen chuť, ale aj kvalitu salámy. Aj preto si dávajú pozor na to, aké mäso použijú. „Naša saláma Nitran 77 má najvyšší podiel mäsa bez tuku a po nutričnej stránke vysoký podiel bielkovín, pretože na kvalite nešetríme,” poznamenal Duda. Rovnako je na tom aj ich známy produkt Zipser šunka, na ktorej kvalite si dávajú skutočne záležať. Ako totiž Richard Duda dodal, “ZIPSER šunka je vyrábaná z čistého a precízne opracovaného bravčového stehna. Spoznáte to podľa nízkeho podielu tuku vo výživových hodnotách a vysokého obsahu spomínaných čistých bielkovín.”

Pozor na obal pri párkoch! Podiel mäsa je v skutočnosti iný

Ďalším produktom, pri ktorom si nestačí na obale prečítať percentuálny podiel mäsa vo výrobku, sú aj párky. V skutočnosti sa v nich môže nachádzať oveľa viac mäsa, ako výrobcovia uvádzajú. Ako je to možné? Jednoducho. Do ich zloženia pridávajú aj slaninu, ktorá sa však podľa platnej legislatívy nemôže uvádzať v podieloch mäsa.

Slanina je pritom dôležitou časťou receptúry Zipser párkov, ktoré patria medzi najobľúbenejšie na trhu. Bez tejto ingrediencie by však ich chuť nebola „tá pravá.“. “Práve podiel dobrej slaniny dáva našim párkom pravú chuť a šťavnatosť. Preto ako zodpovedný a dlhoročný výrobca odporúčame spotrebiteľom, aby si pri nákupe vyberali produkty dôkladne a dávali prednosť tým, za ktorých zloženie a kvalitu výrobca ručí,“ priznal generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS GROUP.

Tresky zavádzajú obalom! V skutočnosti ide o úplne iný produkt

Nenechajte sa nachytať ani pri kúpe najznámejšieho slovenského produktu, tresky. Jedinečná pochutina, ktorá spolu s rožkom vytvárajú dokonalú desiatu, nemusí byť vždy taká, po akej túžite. Je totiž možné, že vo vašom košíku neskončila treska, ale len dobre zakamuflovaná sleďovka. Mnohí z vás sa možno pýtate, čo to vlastne sleďovka je a ako ju môžete rozoznať? V skutočnosti je to jednoduchšie, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Treska je majonézový šalát, ktorý sa vyrába z kvalitných treskovitých rýb, čo dodáva tomuto výrobku jedinečnú lahodnú chuť a konzistenciu. Mnohí výrobcovia sa však rozhodli ušetriť a treskovité ryby začali zamieňať za lacnejšie náhrady ako napríklad sleďovkami, ak si teda chcete vychutnať skutočne lahodnú a kvalitnú tresku, musíte začať obaly otáčať a dôkladne sa presvedčiť, čo napokon skončí vo vašich nákupných košíkoch.

Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky v roku 2020 urobila veľké porovnávanie tresiek, pri ktorom zohľadňovala množstvo rýb v produkte ako aj prítomnosť baktérií. V tomto veľkom teste najlepšie skončili Treska treskoslovenská a Treska Exklusiv od Ryby Košice, ktoré mali najväčší podiel mäsa vo výrobku, a to až 46 %. Veľmi dobre obstáli aj v mikrobiologickej skúške, kde pri najväčší podiel mäsa vo výrobku, a to až 46 %.

Nenechajte sa nachytať

Mnohí výrobcovia využívajú najrôznejšie spôsoby, ako sa stať pre zákazníka čo najpríťažlivejším a cenovo dostupnejším, a to aj za cenu zníženia kvality a chuti. Nenechajte sa nachytať a dôkladne si vyberajte produkty, ktoré jete. Je preto dôležité svoju pozornosť pri výbere upriamiť najmä na zadnú stranu a radšej siahnuť po drahších výrobcoch, ktorým však záleží na ich kvalite a za svojimi výrobkami si s hrdosťou stoja.

