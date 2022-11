Radka, postrelená pri masakri na Zámockej, sa po prepustení z nemocnice vrátila na miesto činu: Tvrdé slová Samotného!

Archívne VIDEO Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite

Mladá žena pozbierala všetky sily a prišla sa pozrieť na miesto, ktoré navždy tragicky poznačilo životy mnohých ľudí. "S dvomi barlami stála na chodníku, kde takmer prišla o život, kde zabili jej a našich priateľov. Vo vnútri skúmavo pozerala na miesto, kam sa stihla doplaziť, kým vrah otrávený klamstvami vonku opakovane strieľal do Juraja a Matúša," napísal v piatok majiteľ Teplárne Roman Samotný. Ako poznamenal, všetci cítili obrovskú vďačnosť, že sa s ňou môžu objať. "Aj sme sa snažili trochu žartovať, hoci sme dobre vedeli, akú bolesť máme v srdci. O tých ránach na duši už veľa nehovoríme, snažíme sa s tým len v tichu nejako naučiť žiť," podotkol.

Orosch o nevine Juraja a Matúša pochybuje

LGBTI+ komunita dostala však ďalší úder. Denník N má k dispozícii časť neverejného obežníka, ktorý kňazi v trnavskej arcidiecéze dostávajú od vedenia. Napriek tomu, že cirkev útok odsúdila a v stredu tento týždeň sa dokonca v Dóme sv. Martina v Bratislave uskutočnila omša za obete tragédie na Zámockej a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, trnavský arcibiskup Ján Orosch má, zdá sa, na tragédiu iný pohľad. V obežníku určenom pre kňazov tamojšej arcidiecézy zapochyboval, či sú obete spred Teplárne naozaj nevinné a pýta sa, koľko protidrogových razií sa v tomto podniku uskutočnilo.

„Ľudia, počnúc majiteľom klubu „Tepláreň“, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní, až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ pýta sa v úvodnom slove obežníka Orosch. Píše, že ani netuší, kto je vlastne majiteľom Teplárne. V skutočnosti to nie je žiadne tajomstvo a Roman Samotný sa nijako neskrýva.

„Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Prečo? Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ je presvedčený Orosch.

Koľko obetí ešte treba?

Samotný zostal z Oroschových slov zaskočený. "Dnes sa dozvedáme, že to my sme vinní za to, že nás prišiel vrah vystrielať, že Matúš je vinný, že Juraj je vinný, že Radka je vinná. Koľkými ďalšími lžami a nenávisťou nám chcete ešte ublížiť? Kedy sa toto skončí? Koľko ešte obetí treba?," pýta sa zase Roman.