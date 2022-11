Príchod Hegera, aký ste ešte nevideli: Na rokovanie vlády pribehol prepotený a po vlastných!

BRATISLAVA - Prepotený, plný energie a vzrušený zo zdravého životného štýlu. Aj takto vyzerá človek, ktorý si pred prácou overí svoju kondičku, no čakali by ste niečo také od predsedu vlády, ktorý sa ponáhľa na rokovanie vlády? Presne toto dnes predviedol na sociálnych sieťach Eduard Heger (OĽaNO), ktorý, zrejme aj v sprievode ochrankárov, doslova letel do práce!

VIDEO Heger sa vybral do práce po vlastných:

Heger nečakaný príchod do práce oznámil až počas danej činnosti aj verejnosti cez sociálne siete. Dá sa predpokladať, že jeho rozhodnutie prísť do práce práve po vlastných bolo iniciatívne a spontánne, čomu sa určite "potešil" aj jeho tím ochranky, ktorý má stále na blízku. Nie je to však prvýkrát, čo premiér takto prekvapil verejnosť, o čom svedčí aj podtitul "Dnes idem do práce opäť behom".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram.com/eduardheger

Zapotili sa aj zrejme členovia ochranky... a nie prvý raz

Dá sa teda predpokladať, že okrem premiéra si kondičku overili aj členovia ochranky. "Dobré ránko prajem. Dnes je v Bratislave krásne počasie. Tak mi to nedalo a povedal som si, že si znovu zabehnem do práce. Prajem vám pekný, úspešný deň a nech sa darí," povedal v rýchlom videu Heger a o pár minút sme ho už mohli vidieť na ďalšom zábere pri príchode na rokovanie vlády.

Heger svoj spôsob príchodu do práce skutočne neuplatnil prvýkrát, keďže jeho tím ochranky si spolu s ním "zabehol" do práce už koncom septembra.