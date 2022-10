VOĽBY 2022 Lietanie vzduchom, slzy a aj originálny bicykel! TAKTO sa odviazali novozvolení župani a primátori

BRATISLAVA – Ruka hore. V centrálach zvolených víťazov víkendových volieb sa oslavovalo do skorého rána. Mnohí si na „pomoc“ zavolali svojich najbližších, rodinu, priateľov, ale aj sponzorov či spolustraníkov. Nechýbalo dobré jedlo. Niektorí víťazi sa po tom, čo bolo jasné, že funkciu majú v hrsti, poriadne odviazali.

Bratislava

Poriadne oslavy vypukli hneď v dvoch bratislavských centrálach – svoje posty si úspešne udržal doterajší župan Juraj Droba aj primátor Matúš Vallo. Vo Vallovom príjme radosť z víťazstva umocnil aj úspech kandidátov jeho „Tímu Bratislava“, ktorí obsadili viaceré stoličky starostov jednotlivých mestských častí.

Bujaré oslavy boli aj u župana Juraja Drobu. Toho prišli podporiť aj jeho saskári, medzi nimi napríklad Jana Bittó Cigániková. Víťazstvo zajedli aj poriadnou tortou.

Trnava

Ako víťaz – s rukami zopnutými v oslavnom geste vysoko nad hlavou a spokojným úsmevom. Tak sa z víťazstva tešil v Trnave zvolený župan Jozef Viskupič. Ten úspešne obhájil svoju pozíciu na čele Trnavského samosprávneho kraja.

Nitra

V Nitre oslavoval úspešné obhájenie postu primátora Marek Hattas, ktorý stál na čele mesta posledné štyri roky. V meste pod Zoborom sa po oznámení výsledkov paradoxne plakalo – samotnému Hattasovi totiž táto správa vohnala slzy do očí. Potom už však plač vystriedal šťastný úsmev.

Trenčíne

V Trenčíne sa oslavovalo originálne. Staronový župan Jaroslav Baška totiž dostal originálny darček v podobe bicykla. On sám ho vtipne nazval Tour de Baška.

Žilina

Vo volebnej centrále staronovej županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej vypukli po oznámení výsledkov bujaré oslavy. Jurinová nemala totiž počas večera nič v hrsti a najmä prvé čísla hovorili o tom, že v Žiline budeme sledovať tesný súboj. Nakoniec sa jej však podarilo zaznamenať úspech, ku ktorému jej osobne blahoželal aj premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič.

Banská Bystrica

Otca strieda syn. V Banskobystrickej župe nastala vo funkcii predsedu zmena – z tej s avšak tešil nielen víťaz, ale aj odchádzajúci župan. Jána Luntera totiž strieda jeho syn Ondrej. Nový župan oslavoval okrem otca aj so svojou manželkou.

Prešov

Staronový Prešovský župan po Milan Majerský neskrýval po ohlásení výsledkov radosť. V Prešove zviedol súboj s Michalom Kaliňákom, ktorý bol väčšinu večera vyrovnaný. Po zvolení oslavoval v centrále ešte niekoľko hodín, spoločnosť mu robili jeho najbližší. Novozvolený župan dostal tiež originálny darček – župan.

Košice

Žilo to aj vo volebnej centrále ďalšieho úspešného župana, ktorý svoju funkciu obhájil. V Košiciach sa z úspechu tešil Jaroslav Polaček, jeho priatelia však mali zrejme ešte väčšiu radosť ako on, pretože staronového župana niekoľkokrát vyhodili do vzduchu.

