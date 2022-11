Minister Naď sa prvý raz oficiálne spojil s novým švédskym ministrom obrany

BRATISLAVA - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) v pondelok telefonoval s novým ministrom obrany Švédskeho kráľovstva Palom Jonsonom. Išlo o ich prvý oficiálny rozhovor od nástupu Jonsona do funkcie. Diskutovali predovšetkým o spolupráci Slovenska a Švédska, a to najmä v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl a prístupovým procesom Švédska do NATO. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Verím, že s novým kolegom nadviažeme na doterajšiu kvalitnú bilaterálnu spoluprácu, ktorú čaká dôležitý míľnik v podobe medzivládneho kontraktu na obstaranie 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90," uviedol Naď. Expertné tímy robia podľa neho aktuálne všetko pre to, aby bola nová technika dodaná slovenským vojakom čo najskôr. Dodal, že procesy napredujú podľa plánu a o ďalších krokoch bude informovať v dohľadnom čase.

Šéf švédskeho rezortu obrany počas rozhovoru ocenil nielen kvalitu bilaterálnych vzťahov, ale tiež podporu Slovenska v prístupovom procese Švédskeho kráľovstva do Severoatlantickej aliancie. Slovensko nakúpi od Švédska 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel CV9035. Vrátane nákladov na infraštruktúru by za ne malo zaplatiť vyše 1,6 miliardy eur. Minister obrany by mal podľa prijatého uznesenia vlády uzavrieť zmluvu do 30. decembra.