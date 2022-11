Naď je presvedčený, že Slovensko neporušuje sankcie Európskej únie

BRATISLAVA - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) je presvedčený, že Slovenská republika neporušuje sankcie Európskej únie (EÚ). Ak Rusko používa materiál, ktorý nie je na sankčnom zozname, na iné účely, je podľa neho potrebné hľadať riešenia na medzinárodnej úrovni. Naď to uviedol v súvislosti so zisteniami Denníka N o tom, že slovenskí colníci púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem. Hovorí tiež o zbytočnej politizácii témy, ktorá Slovensku ubližuje na zahraničnopolitickej úrovni.

"Ak dochádza k problémom, treba najprv zistiť, či sú to problémy systémové, alebo ide o zlyhanie jednotlivca alebo firiem, to budeme vedieť na základe analýzy, potom budeme robiť konkrétne kroky," uviedol minister. Analýza by podľa neho mohla byť hotová v najbližších dňoch alebo týždňoch. V rámci EÚ, prípadne s krajinami mimo EÚ by sa podľa Naďa mohlo hľadať riešenie, ktorým by sa zamedzilo akejkoľvek možnosti, aby Ruská federácia zneužívala materiál nezahrnutý v sankčných zoznamoch na iné účely. "Ale, prosím, 'necepujme' sami seba, nie je to fér ani voči SR. Obávam sa, že toto je štandardná vec, ktorá ani mňa neteší, ale toto sú limity stanovené sankčným zoznamom," dodal.

Z hľadiska tovaru dvojakého použitia je podľa neho jedinou kompetentnou zložkou Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. "Pokiaľ vidíme v štatistikách, že máme výrazne menej licenčných konaní na MH SR, tak MH SR by malo byť prvé, ktoré má na to upozorniť, pozor, keď Česi majú stovky, prečo my máme jednotky," myslí si Naď. Slovenskí colníci podľa zistení Denníka N púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem, Slovensko tak má pôsobiť ako zásobáreň ruskej armády. Novinári hovoria o tisícoch kusov rôznych tovarov. Ak išlo o tovar použiteľný aj na vojenské účely, mohlo by ísť o porušenie sankcií Európskej únie.

Prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka odmieta, že by si orgány FS SR neplnili svoje povinnosti. Tvrdí, že ak sa tovar alebo osoba nenachádza na sankčnom zozname Európskej únie, nemajú možnosť zasiahnuť do zahraničných obchodných operácií. Premiér Eduard Heger (OĽANO) dal situáciu preveriť. Témou sa bude zaoberať na budúci týždeň na mimoriadnom spoločnom rokovaní parlamentný brannobezpečnostný a finančný výbor.