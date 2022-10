AKTUÁLNE Špecializovaný trestný súd rozhodol: Prvý odsúdený v prípade prípravy vrážd prokurátorov!

Aktualizované o 10:20

Špecializovaný trestný súd rozhodol, že Tomáš Szabó je vinný v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Senát Szabóovi neuložil doživotný trest odňatia slobody, ale ponechal mu 25 rokov, ktoré si už odpykáva za vraždu novinára Jána Kuciaka. Szabó mal v prípade prípravy vrážd prokurátorov konať na objednávku Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. Tí ešte nie sú v prípade odsúdení.

Na Špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ako zatiaľ jediný a prvý sa ku skutku v celom rozsahu priznal Tomáš Szabó. Ten si už odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za vraždu novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Szabó tak môže byť prvý, ktorého v kauze odsúdia.

Keďže sa obžalovaný ku skutku priznal, senát pod vedením Ruženy Sabovej dnes rozhodne len o výške jeho trestu. Szabóvi môže súd ponechať 25 rokov alebo mu trest môže sprísniť na doživotie. Na návrh prokurátora Matúša Harkabusa bude Szabó opäť vypočutý aj k prípadu vraža Kuciaka. Szabó s výsluchom súhlasil.

Zdroj: Topky/Maarty "V prípade, v ktorom som právoplatne odsúdený, je mi to nesmierne ľúto a cítim sa vinný. Rovnako, aj v tomto pripade, mi to je úprimne ľúto a cítim sa vinný. To je všetko, čo by som chcel uviesť," povedal Szabó. Dokazovanie a aj výsluch Szabóa sa týmto skončil. Sudkyňa Ružena Sabová ešte prečítala psychoogický posudok, ktorý hovorí, že obžalovaný netrpí žiadnou duševnou poruchou a je si plne vedomý svojho konanania. Rovnako dokáže chápať zmysel trestného konania. Szabó ešte povedal, že vo väzení pracuje, aby mohol poškodeným splácať odškodné.

Aj znalec aj prokurátor si myslia, že šanca na to, aby sa Szabó napravil, tam je. Prokurátor žiada, aby mu ostal trest 25 rokov a ocenil to, že obžalovaný sa ku skutku priznal, hoci to prišlo neskoro. Jeho vnútorné pochody a pocity súdiť nechce.

"Nesmierne mi je ľúto, čo som spôsobil a hlavne sa týmto ešte raz ospravedlňujem poškodeným. Chcem uviesť, že som im aj písal listy. Počas výkonu trestu som si uvedomil, čo zlé som napáchal. Počas výkonu väzby mi zomrel otec a mrzí ma, že som sa s ním nestihol rozlúčiť. Celý život budem myslieť na to, čo som spôsobil. Chcem uviesť, že budem spolupracovať s OČTK a vždy sa s nimi stretnem," povedal Szabó s tým, že svoj trest 25 rokov považuje za dostatočný.