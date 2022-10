Peter Pellegrini vyzval na účasť v spojených voľbách, podčiarkol ich dôležitosť

Galéria fotiek (1) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Ľudia by mali využiť svoje volebné právo a zúčastniť sa na voľbách do orgánov samospráv. Vyzval ich na to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Voľby predsedov krajov a primátorov označil za mimoriadne dôležité. Na volebnú účasť by mali podľa neho vyzývať aj traja najvyšší ústavní činitelia. Vyčíta im, že tak doteraz neurobili.