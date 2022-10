Ďalšia atómovka z dielne Matoviča? Analytik Smatana má jasný názor: Skvelé správy! Matematik Kollár nesúhlasí

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce o stovky zvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách na Slovensku. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. "Ministrovi som dal za ministerstvo financií ponuku, s ktorou môže osloviť všetky lekárske fakulty - Slovensko má eminentný záujem zvýšiť počet medikov približne zo 700 na 1200 v ročníku už od nasledovného školského roka," skonštatoval.

Matovič poukázal, že na Slovensku vzdelávame v ročníku asi 430 medikov zo zahraničia. "Lekárske fakulty tvrdia, že zahraničných študentov musia prijímať, lebo od nich získajú približne o 4000 eur ročne viac na študenta ako za slovenských medikov od štátu," podotkol. Je preto podľa neho nerozumné, aby sa lekárskym fakultám nezaplatil rozdiel. "Považujem za znak absolútneho nerozumu nezaplatiť lekárskym fakultám spomenutý rozdiel a nezískať tak ročne dodatočné stovky miest pre slovenských medikov, pri ktorých je veľká šanca, že aj na Slovensku zostanú," dodal minister.

Pri navýšení počtu medikov v jednom ročníku o 500 to bude podľa Matoviča stáť päť miliónov eur ročne. "Ak sa nám naplní tých šesť ročníkov, tak odvtedy to bude 30 miliónov eur ročne," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii. Zámer ocenil aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Zdravotníctvo v súčasnom stave je beh na dlhé trate. Myslím, že táto vláda ten beh začala. Výsledky, ktoré síce nebudú hneď, ale za pár rokov, budú hlavne pre našich občanov," uviedol.

Jasné slová analytika

K návrhu z dielne rezortu financií pod vedením Igora Matoviča sa vyjadril aj bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky - analytik Martin Smatana. Ten na úvod ozrejmil, že status a nápad ministra Matoviča nesie prvky atómovky, ako bolo napríklad celoplošné testovanie, no napriek tomu nápad ako taký hodnotí pozitívne. Vysvetlil aj prečo. "Pred 10 rokmi sme mali 635 absolventov všeobecného lekárstva na Slovensku. Z toho bolo 577 Slovákov a zvyšok boli zahraniční študenti. V roku 2021 sa počet absolventov navýšil o takmer 45%, t.j. na 914, ale počet slovenských absolventov ostal na rovnakej úrovni (567). Nárast bol „ťahaný“ primárne zahraničnými absolventmi, ktorých bolo 347, čo je 3,7x toľko, ako v roku 2021. Aj keď je prítomnosť zahraničných študentov do určitej miery prestíž pre školu, ak neostanú pracovať na Slovensku, tak nám z pohľadu potrieb Slovenska „blokujú“ kapacity, ktoré mohli byť využité pre domácich študentov. Z tých totiž približne 80% ostáva pracovať po štúdiu na Slovensku," začal na úvod.

Ako dodal, zahraniční študenti sú pre univerzity istou prestížou, ktorá je oveľa lepšie platená, ako domáci študenti, a preto podľa Smatanových slov sa netreba čudovať, že univerzity radšej navýšili ich počty, ako počty slovenských študentov. To by však mohol zmeniť práve Matovičov nápad, ktorý by mohol navýšiť počty domácich študentov na lekárskych fakultách.

"Nie som odborník na školstvo, čiže viem, že toto asi nie je systémové riešenie a verím, že nebude financované na úkor iných škôl a študentov, ale z pohľadu sektora - je neskutočne potrebné.Niekto si môže povedať, že prečo len nenavýšia celkové kapacity škôl a nenechajú zahraničných na Slovensku? Zahraniční študenti ostanú (ale vo výrazne menšom množstve) a aj sa plánuje jemne (o 100 študentov) navýšiť celková kapacita fakúlt. Viac sa nedá, lebo medici potrebujú po teoretických ročníkoch pacienta vidieť a tráviť s nim čas, na čo v súčasnosti nemáme infraštruktúru ani ľudské kapacity. Spomínaných 100 je podľa fakúlt „limit“ čo zvládnu. Keď sme pri tom - možno všetkých "500" ani netreba a stačilo by jemne menej ale kvalitnejších, ale presné čísla sa určite doladia," upozornil odborník.

Ako následne uviedol, v prípade, ak nepôjde o riešenie len jedného roka, ale bude sa s ním počítať aj v budúcnosti, tak pôjde o výbornú správu, aj vzhľadom na to, že od nového roka sa nastupujúcim lekárom navýšia mzdy na úroveň absolventov v Česku. Má to však aj svoje ale. A to, že opatrenie nerieši akútne nedostatky s personálom v zdravotníctve, keďže dopady navrhnutých riešení bude možné vidieť až o niekoľko rokov. Rovnako nápad nerieši ani ďalšie problémy v sektore, ako je kvalita štúdia, flexibilita a možnosti atestačného štúdia.

Podľa Smatanových slov je preto absolútne kľúčové, aby vláda riešila aj všetky ostatné potrebné opatrenia, aby naši zdravotníci dovtedy „vydržali“ a nenastal ešte väčší kolaps zdravotníctva. Vysvetlil, že za opatrenie si zásluhu a pochvalu zaslúžia všetci, ktorí za lepšie podmienky bojovali - teda ako ministerstvo zdravotníctva, tak aj lekárski odborári, ktorí spolu s vyše 2000 lekármi podali výpovede a sú vo výpovednej lehote, aby sa na zdravotníci na Slovensku mali lepšie a došlo konečne k systémovým zmenám.

Vyjadril sa aj k tomu, prečo návrh nerieši lepšie vzdelávanie aj v prípade zdravotných sestier. "Myslím si, že preto lebo len cca 40% sestier po doštudovaní aj nastúpi do praxe. Zvyšok odíde z krajiny, alebo robí v iných sektoroch. Tu by teda navýšenie kapacít škôl až tak nepomohlo. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa koeficienty navýšili sestrám viac ako napr. lekárom (čiže aby sa to 40% posunulo na vyššiu hodnotu)," uzavrel s tým, že návrh na navýšenie kapacít prišiel aj v roku 2018 počas vlády Petra Pellegriniho, no počas pandémie koronavírusu a po zmene vlády sa na túto tému zabudlo.

Názor Richarda Kollára

Pod statusom analytika Smatanu však prezentoval svoj názor aj matematik Richard Kollár. Ten toľko optimizmu do návrhu Matoviča nedával. V komentári totiž poukázal na to, že v skutočnosti mnohé vysoké školy a univerzity uvažujú nad prerušením výučby z dôvodu, že im ministerstvo kráti rozpočty do takej miery, že je to pre ne neudržateľné. A tento stav sa vzhľadom na infláciu podľa jeho slov týka aj lekárskych fakúlt.

"Viac ako 70 miliónov eur ročne tak ministerstvo financií ušetrí. Z toho potom hodia teraz odrobinku lekárskym fakultám. Bravo! Bravo!" napísal. Smatana však verí, že k tomuto kroku zo strany univerzít nedôjde, rovnako tak, ako k tomu, že navýšenie kapacít medikov nepôjde na úkor iných odborov a škôl. Kollár však pokračoval. "Urobia jeden dobrý krok a ešte aj ten má odpornú pachuť. Skrátia aj štandardný rozpočet Lekárskym fakultám a potom sú spasitelia. To je podľa mňa už takmer týranie zverenej inštitúcie," uzavrel matematik.