Rodičia bijú na poplach: Administratívnej záťaže napriek sľubom neubudlo! Rezort sa bráni, isté problémy priznáva

BRATISLAVA - Tešili sa, že im to uľahčí zvykanie si na novú rolu, no zistili, že v mnohých prípadoch to nefunguje. Reč je o novinkách, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zaviedlo od apríla. Automatická komunikácia štátnych inštitúcií na vybavenie potrebných dokumentov po narodení dieťaťa často pokryvkáva. Problémy priznáva aj samotné ministerstvo.

Ešte v lete ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) predstavila prevratnú novinku, ktorá mala uľahčiť novopečeným rodičom situáciu po narodení dieťaťa. Vo veľkom oznámila, že rodičia po novom už nemusia obehávať úrady a lekárov, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Mnohí sa tak tešili, že kolotoč byrokratických obehávačiek pre vybavenie rodného listu či príspevku kočíkovné už nebudú musieť absolvovať. Čoraz viac sa však na rôznych fórach a v skupinách určených pre budúce mamičky a tie, ktoré si už užívajú novú rolu, objavujú kritické hlasy, že systém nefunguje.

Archívne VIDEO Podľa Remišovej po narodení dieťaťa už rodičia nemusia chodiť po úradoch

Doteraz museli rodičia hlásiť meno dieťaťa priamo na matričnom úrade, rodič musel prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne, potom ísť k pediatrovi a gynekológovi a nakoniec ešte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. „Skrátka, rodičov po narodení bábätka čakal náročný administratívny kolotoč. S tým je koniec. Aby rodičia dali svojmu dieťaťu meno, už nemusia hneď bežať na matriku – a to sa týka teda najmä oteckov, ktorí museli na matrike potvrdiť, že súhlasia s menom, ktoré nahlásila v nemocnici matka. Po novom môžu rodičia dohodu o mene vybaviť hneď priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločné podpíšu. Rodný list potom matrika odošle na adresu mamičky. Od 1. augusta už ani nebude potrebné prihlasovať dieťa ani do zdravotnej poisťovne, lebo automaticky dostane zdravotnú poisťovňu matky. A na jej účet príde aj príspevok pri narodení dieťaťa,“ ozrejmila Remišová.

🥳 PRINÁŠAME SKVELÉ SPRÁVY PRE MAMIČKY A OTECKOV 👩‍❤️‍👨 👶🏻 Pri narodení dieťaťa vybaví štát celú administratívu za... Posted by Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR on Monday, July 25, 2022

"Doposiaľ všetko, čo sa malo vybavovať “automaticky", alebo teda online, moc nefunguje. Jednej ušlo kočíkovné lebo čakala automaticky a už bolo vraj neskoro, keď si pýtala a ďalšia musela všetky úrady prejsť sama, alebo teda muž. A to od rodného listu cez poisťovňu (niektoré sa dajú online len treba doložiť papier) cez veci na úrade práce, kde jej pani sama volala, že treba doložiť všetky papiere od pediatra, gynekológa atď, že systém nefunguje ako má," upozornila jedna mamička na sociálnej sieti. S týmito slovami súhlasili nastávajúce mamičky, ktoré sami robia v štátnej správe a rovnako upozorňujú, že systém jednoducho nefunguje, ako má a automatická komunikácia častokrát viazne.

Na to, že veľakrát systém nefungoval, ako mal, upozorňovali aj rodičia pod oficiálnym príspevkom ministerstva na sociálnej sieti. "Rodila som 22.6. a volali mi tento týždeň, že mi nemôže byť vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa, lebo im chýba potvrdenie od lekára, že si mám vytlačiť tlačivo, zaniesť gynekológovi, a tak im naspäť na ÚPSVaR… Lebo inak mi ho nevyplatia. Tak takto krásne funguje váš systém…," napísala diskutujúca ešte koncom júla. "Malý sa narodil v apríli, v júni mi prišiel papierový list, že mám ísť osobne k mojej gynekologičke dať potvrdiť tlačivo a poslať im mailom, lebo že si to nevedia sami ani s nemocnicou odkomunikovať…," napísala ďalšia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / MIRRI

"Po 2 mesiacoch syna v systéme nemali na úrade, keby sa tam teraz neinformujem, koľko mám čakať na príspevok po narodení, ani neviem, že o ňom nevedia a čakám zbytočne. Žiadosť o prídavky treba taktiež vybaviť. Na matrike som bola rovno z pôrodnice, jediné, čo som vybavila online bola poisťovňa, ale to tiež utekať na poštu, posielať tlačivo a kópiu rodného listu...," ozrejmila ďalšia.

Problémy priznáva aj ministerstvo

Na to, prečo systém nefunguje tak, ako má, sme sa pýtali samotného rezortu pod vedením Veroniky Remišovej. Ako vysvetlili, od zavedenia služby bolo zaregistrovaných zhruba 24-tisíc žiadostí o vyplatenie príspevku po narodení dieťaťa. "Drvivá väčšina príspevkov už bola rodičom aj vyplatená. Možnosť zaslania rodného listu poštou doteraz využili cca. 2 tisícky rodičov. Na proaktívnej službe pri životnej situácií „narodenie dieťaťa“ sa okrem nášho ministerstva informatizácie podieľajú ministerstvo vnútra, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo zdravotníctva," uviedol štátny tajomník ministerstva Ján Hargaš. Podľa jeho slov je väčšina ohlasov od ľudí pozitívna a služba vo väčšine prípadov funguje bez akýchkoľvek problémov. Priznal však, že evidujú aj viaceré problémy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Evidujeme jednotlivé zlyhania v oneskorenom alebo nesprávnom zadávaní údajov do systému v nemocniciach a tiež zo strany pediatrov, či gynekológov. Preto sme v úzkom kontakte s ministerstvom zdravotníctva, aby sme tieto jednotlivé zlyhania odstránili," uzavrel.