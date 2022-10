Rozzúrení ľudia pre Dědečka žiadajú doživotie, na svete je PETÍCIA! Tvrdé odkazy a desaťtisíce podpisov

BRATISLAVA – Smrť piatich mladých ľudí, ktorých na zastávke Zochova v Bratislave doslova zmietol opitý vodič sa hlboko dotkla celého Slovenska. Ich tragický odchod oplakávali aj tí, ktorí ich nepoznali osobne. Ruka v ruke s tým išlo aj rozčarovanie nad správaním nezodpovedného vodiča, ktorý sadol za volant s 1,69 promile. Verejnosť očakávala adekvátny trest, o to väčší šok prišiel, keď bol Dušan Dědeček prepustení a je stíhaný na slobode. V rovnaký deň sa zrodila aj petícia, ktorá v krátkom čase získala nevídanú podporu.

„Doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia pre Dušana Dědečka, ktorý svojim konaním usmrtil piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil.“ Tak znie názov petície, pod ktorú sa doteraz podpísalo takmer 30-tisíc ľudí. Na "svete" pritom nie je ani týždeň.

Signatári svojím podpisom potvrdzujú, že sú za to, „aby Dušan Dědeček, ktorý dňa 2.10.2022 jazdil pod vplyvom alkoholu a narazil do ľudí stojacich na zastávke Zochova v Bratislave, čím pripravil o život piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil, bol za svoje konanie potrestaný odňatím slobody na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.“

Dôvody sú rôzne

Väčšina ľudí nechala svoje meno aj priezvisko verejne dostupné, hoci existuje možnosť jeho nezverejnenia. Niektorí vysvetlili aj dôvod, ktorý ich viedol k jej podpisu. „Podpisujem, pretože na mieste nehody mi zomrela moja dlhoročná spolužiačka a kamarátka,“ znela jedna reakcia. Ďalšia žena argumentovala podpis petície tým, že jej „tento človek zobral jednú z najbližších kamarátok a piatim mladým ľuďom zobral život, ktorý mali ešte len pred sebou…“

Svoj podpis pridali ale aj takí, ktorí mladých ľudí nepoznali a nemali s nimi žiaden blízky vzťah. „Podpisujem, lebo ako študentku VŠ sa ma to dotklo a neviem si predstaviť, že mne a mojim kamaratom sa to môže stať hocikedy,“ uviedla ďalšia zo signatárok. Našli sa aj vulgárne komentáre na adresu vodiča. „Podpisujem, lebo si myslím, že úmyselne sadať za volant pod vplyvom alkoholu (a zabiť 5 mladých ľudí!) je niečo neprípustné a na Slovensku by malo byť hodnotené omnoho prísnejšie. Zabiť 5 ľudí a je na slobode.. keby mu nájdu 5 gramov už má doživotie. Hnus,“ znel ďalší komentár.

Ľudí rozhnevalo aj rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I, ktorý vo štvrtok 6. októbra rozhodol, že Dedeček bude stíhaný na slobode. Rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. "Podľa sudcu pre prípravné konanie rozhodovanie o väzbe nie je rozhodovaním o treste. Preto ani fatálnosť a neospravedlniteľnosť následku žalovaného skutku nezakladá väzobné stíhanie obvineného," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. O sťažnosti prokurátora bude súd rozhodovať v piatok.

Dedeček čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Po oznámení rozhodnutia zo súdu doslova ušiel a na otázky prítomných novinárov neodpovedal. Neskôr však poskytol rozhovor pre TV JOJ a TV markíza. „Nie je to pre mňa vôbec jednoduché. Je to pre mňa sen, ktorý sa nedá vrátiť späť a veľmi ma mrzí, čo som urobil, mrzia ma tie zmarené životy. Neviem, ako to zoberú rodičia, ale chcem ich požiadať o odpustenie,“ povedal.