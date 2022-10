Kompetentní majú cestných pirátov už dosť: Inšpirácia z Česka! Bodovací systém, nepôjde však o jedinú novinku

BRATISLAVA - Posledné skúsenosti so šoférmi zrejme prinútia kompetentných konať a zmeniť súčasnú legislatívu. Po tom, ako opitý šofér zo zastávky smrti Dušan Dědeček pred dvomi týždňami zabil piatich mladých študentov a následne ďalší opití robili na cestách problémy, rozmýšľajú policajti, ale aj vláda nad tým, ako zmeniť súčasnú legislatívu. V hre je aj bodovací systém. Čo by to v praxi znamenalo?

Tragédia na Zámockej, opitý vodič, ktorý v Čadci na chodníku zrazil matku s dvomi deťmi a psom, ale aj ďalšie nespočetné množstvo ľudí, ktorí sadli za volant opití a chytili ich policajti. Aj to je bilancia posledných dní po tom, ako sa na Zochovej stala začiatkom októbra tragédia. Opitý vodič na zastávke zabil piatich ľudí a ďalších zranil. Kompetentní si po týchto skúsenostiach povedali dosť a rozmýšľajú nad nastavením nových pravidiel. Súčasná legislatíva hovorí o tom, že ten, kto sadne za volant s viac, ako promile alkoholu v krvi, sa dopustí trestného činu a môže byť odsúdený až na jeden rok za mrežami. Ukazuje sa, že nie je tak motivujúca, ako by mnohí očakávali.

Archívne VIDEO Krajský súd v Bratislave rozhodol o vzatí obvineného Dušana D. do väzby

Kompetentní sa preto rozhliadajú o zákonoch v okolitých štátoch a chcú sa inšpirovať Českom, kde funguje tzv. bodovací systém. Každý vodič má určitý počet bodov a priestupky tiež. Tie vážnejšie majú viac, menej vážne menej. Ak sa dopustí nejakého priestupku, body sa mu budú odrátavať. "Ak sa dostanete na nulu, zadržíme vodičský preukaz a pôjdete na preskúšanie," povedal policajný prezident Štefan Hamran. Ako dodal, dúfa, že do roka by sa nový zákon mohol prijať a byť účinný aj v praxi. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Novela by mala fungovať aj opačne - za rok bez priestupku by mohli byť nejaké body prirátané naspäť.

Reakcie ľudí na navrhovaný zákon sú pozitívne, mnohí ale hovoria, že by vodičom udelili aj menšie množstvo bodov, aby sa naučili dodržiavať predpisy. Okrem bodovacieho systému by však štát chcel zaviesť aj ďalšie pravidlá - napríklad do ulíc namontovať viac stacionárnych radarov či zmeniť systém skúšok na vodičský preukaz. Tie budú od januára budúceho roku v elektronickej podobe. Doteraz fungoval systém, kedy sa na skúške rozdali žiadateľom o vodičák testy, ktoré sú už dopredu vypracované.

V nich bolo 27 otázok a každý mal na ne 20 minút, pričom mohol stratiť maximálne 5 bodov. Po novom by však každý test mal byť jedinečný a aj náročnejší. Po novom bude otázok 40 a na ich vypracovanie bude mať uchádzač 30 minút. Rozšíria sa okruhy a vodič-žiadateľ bude musieť okrem doterajších vedomostí aj pravidlá správania sa pri dopravnej nehode, ale aj zásady bezpečnej jazdy či teóriu vedenia vozidla. Následne bude trvať asi týždeň, kým aplikácia test vyhodnotí a až keď bude úspešný, môže žiadateľ ísť na praktickú skúšku.