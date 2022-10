S Marekom sa rozlúčili v goralskom kroji, Broňa bola oblečená v svadobných šatách: Obetiam nehody dali posledné zbohom

Už to je takmer týždeň, čo sa v noci z nedele na pondelok stala tragická dopravná nehoda, ktorú zapríčinil bývalý vysokopostavený športový funkcionár Dušan Dědeček. Ten s takmer 1,7 promile alkoholu v krvi zničil životy piatich mladých študentov a ich rodín, ktorí na mieste zastávky smrti v bratislavskom Starom Meste zomreli.

Archívne VIDEO Nehoda na Zochovej ulici v Bratislave si vyžiadala päť obetí a desať vážne zranených ľudí

Už niekoľko dní sú aj známe mená obetí nehody: sú nimi Broňa, Marek, Natália, Richárd a Sasha, ktorí študovali na bratislavských univerzitách. Všetci mali plány do budúcna, niektorí len dokonca mali začať svoj prvý deň na univerzite. O to smutnejšie je, že na mieste zomrel aj pár, ktorý budúci rok plánoval svadbu - Marek a Broňa. A práve oni, ale aj Richárd, mali dnes pohreb.

S Marekom sa jeho rodina rozlúčila v rodnom Ždiari. Išlo o pohreb s tradičnými goralskými zvyklosťami - Mareka na večný odpočinok odprevadili mládenci odetí v typickom goralskom kroji, rovnako tak aj mladé ženy. Rodina a priatelia mladého futbalistu pochovala v bielej truhle. Pohreb a sa začal o 13. hodine vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto - Youtube.com / Ždiar Live

Posledné zbohom

Asi 30 kilometrov ďalej, v Poprade-Veľkej sa konal ďalší pohreb - a to Marekovej životnej lásky Broni, ktorá rovnako zomrela na zastávke smrti. Broňu pochovávajú v svadobných šatách, keďže budúci rok chystala s Marekom svadbu. Keďže si však nestihli povedať svoje áno, pochovajú ich ako manželov, no rodiny ich budú mať pri sebe. Rovnako, ako v Ždiari, sa pohreb začal o 13. hodine. Rodina poslednú rozlúčku s milovanou dcérou a vnučkou ťažko niesla, mamu mladej študentky museli v sprievode truhle na miesto posledného odpočinku podopierať príbuzní. Pamiatku mladej študentky si uctilo aj ministerstvo školstva, ktoré do Popradu poslalo veniec. Na zádušnej omši zneli aj pesničky skupiny Queen, ktorú Broňa zbožňovala.

Galéria fotiek (5) Päť obetí nedeľňajšej tragédie na zastávke Zochova

Zdroj: koláž Topky.sk

Rozlúčili sa aj s Richárdom

Pohreb sa v sobotu konal aj v Balogu nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš, odkiaľ pochádzala ďalšia obeť - Richárd. Zádušná omša bola v maďarskom jazyku a podľa portálu pluska sa pohrebu zúčastnilo asi 600 ľudí.

Galéria fotiek (5) Študenti, ktorí zomreli pri tragédii na zástavke Zochova v Bratislave.

Zdroj: Facebook

Pohreb Natálie

Ešte v piatok sa konal prvý pohreb jednej z obetí - mladučkej Natálie, ktorá rovnako zomrela pri tragickej nehode na zastávke smrti. Pohreb sa konal v rodnej Spišskej Novej Vsi. Posledné zbohom prišli mladej študentke dať jej rodičia, rodina, aj kamaráti. "Jej starostlivosť ma v osudný večer zachránila. Navrhla som, že jej pôjdem autobusom naproti, počkám ju, pomôžem jej s vecami, pretože musela byť po celodennej ceste vlakom unavená. Naty mi povedala, že sa mám radšej najesť, pretože vedela, že som celý deň takmer nič nejedla," so slzami v očiach povedala jej kamarátka. Informoval o tom portál noviny.sk.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB/N.H.

Na poslednú rozlúčku prišiel aj dekan právnickej fakulty, ktorú Natália začala v septembri navštevovať. "Som presvedčený, že Natália a jej osud zásadným spôsobom pozmenia vývoj práva, právneho poriadku na Slovensku. Je v túto chvíľu úplne evidentné, že akokoľvek sa nám mohlo zdať, že právna úprava postihu jazdy pod vplyvom alkoholu je dostatočná, tak dnes vieme, že to tak nie je," uzavrela Eduard Burda.