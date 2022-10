Voľby 2022: Občania by už mali mať doma doručené oznámenia o konaní sa volieb

BRATISLAVA - Občania by už mali mať doma oznámenia o čase a mieste konania sa spojených volieb. Do schránok ich mali obce zaslať do utorka 4. októbra.

Obec bola povinná do utorka doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania sa volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste konania sa volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V každej obci by už tiež mali visieť zoznamy zaregistrovaných kandidátov do volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a predsedu samosprávneho kraja. Obce mali túto povinnosť splniť tiež do utorka.

Spojené voľby budú 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky, ak o to vopred požiadajú.