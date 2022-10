Voľby 2022: Kandidát na post primátora Detvy Slavomír Ciglan odstupuje

Kandidáti pripomínajú, že spolupracovať chcú spolu aj naďalej. Ciglan bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na post detvianskeho mestského poslanca vo volebnom obvode číslo štyri. Súčasní mestskí poslanci spoločným vyhlásením deklarovali chuť na zmenu v prospech mesta Detva. "Finálnym kandidátom na primátora bude z nás dvoch ten, ktorý bude cítiť najväčšiu podporu od občanov Detvy," vyhlásili v lete.

V hre ostávajú traja kandidáti

Do komunálnych volieb tak ostávajú v Detve traja kandidáti, okrem Barana sú to mestský poslanec Jozef Výbošťok a súčasný primátor Ján Šufliarský. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.