Voľby 2022: Benes by chcel v Prešove opraviť Solivary a zamerať sa na investície

PREŠOV - Rekonštrukcia technickej pamiatky Solivary, projekt geotermálneho vrtu, rodinná oddychová zóna pre každú časť mesta či podpora alternatívnych foriem dopravy sú časti priorít volebného programu kandidáta na primátora mesta Prešov Artúra Benesa. Predstavil ich v stredu na tlačovej konferencii. Rovnako predstavil i piatich kandidátov do mestského zastupiteľstva v rámci iniciatívy Supermesto.

"Náš volebný program je založený na štyroch pilieroch - prvý pilier je rozhýbať, druhý ušetriť, tretí získať a štvrtý je rozvíjať. K týmto pilierom sme si pripravili päť základných téz. Najpodstatnejšou je téza - Mesto, ktoré má budúcnosť. V nej sú zahrnuté investičné projekty, ktoré pomôžu Prešov rozhýbať," uviedol Benes.

V rámci tézy Mesto, kde sa dobre žije je podľa jeho slov zahrnutý napríklad vznik prešovskej kreatívnej fabriky a správy športových a rekreačných zariadení mesta, ako aj dotačné schémy na podporu kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít. "Tých, ktorí sa chcú aktívne zapájať do komunitného života, musíme jednoznačne podporovať. Samostatná téma je centrum mesta, ktoré je srdcom Prešova. Centrum mesta by malo byť centrom, kde to žije, kde je kultúra a cestovný ruch," vysvetlil Benes.

Chce sa zamerať na viacero oblastí

V rámci tézy Dobre spravované mesto chce, aby bol mestský úrad odpolitizovaný a odborne obsadzovaný. "Musia tam byť manažéri na správnych miestach a politika nech je v mestskom parlamente," skonštatoval Benes. Dôležitý je podľa neho i silný tím projektového riadenia, ktorý "dotiahne externé zdroje do mesta. Pretože dnes je situácia taká, že samotný rozpočet mesta bude stačiť skutočne iba na bežné veci - údržbu, kosenie, plátanie dier, možno svietenie, ale nebude stačiť na veľké rozvojové projekty," vysvetlil Benes.

V rámci tézy Mesto, kde sa dobre žije sa chce zamerať na oblasť bezpečnosti, poriadku, čistoty a bezbariérovosti. Rovnako medzi jeho priority patrí i školstvo, konkrétne zvýšenie kapacity materských škôl, efektívne nakladanie s odpadmi, alternatívne zdroje energie, vodozádržné opatrenia či podpora alternatívnych foriem dopravy, centrálny dispečing dopravy a smart city správa mesta. Medzi priority v rámci tézy Mesto, ktoré sa stará, patrí podpora výstavby nájomného bývania, podpora tvorby pracovných miest, ako aj rodinná oddychová zóna pre každú časť mesta.