Visolajský ukázal, koľko výpovedí vyzbierali: Fotografia, z ktorej mrazí! Je to strašné, priznal matematik Kollár

BRATISLAVA - Situácia sa začína komplikovať. Tak by sa dala popísať situácia, ktorá aktuálne panuje v zdravotníctve. Reálne hrozí, že ku koncu septembra podá výpovede až 1500 zdravotníkov. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský v utorok večer zverejnil fotografiu, z ktorej doslova ide strach - vyzbierané výpovede slovenských lekárov.

Výpovede by mohlo podať okolo 1500 lekárov. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo plus. Odvolal sa pritom na anketu, ktorú rezort zdravotníctva realizoval v nemocniciach. Presné číslo výpovedí bude podľa ministra známe až v pondelok (3. 10.). "Zatiaľ hovoríme iba o veľmi teoretických možnostiach," skonštatoval. V nemocniciach aktuálne podľa neho pracuje okolo 8000 lekárov.

Archívne VIDEO Minister zdravotníctva Lengvarský: Aký vývoj ohľadom demisií lekárov očakáva? Údajne nám katastrofálny scenár nehrozí

Lengvarský zdôraznil, že vláda situáciu rieši a zdravotníctvo je jej prioritou. "Budeme sa musieť dohodnúť tak, aby výpovede skrátka neboli," doplnil. Poukázal, že požiadavky lekárskych odborárov sú legitímne, no viaceré z nich si vyžadujú čas. Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v pondelok (26. 9.) upozornil, že výpovede podalo už viac ako 1200 lekárov.

Visolajský v auguste vyzval lekárov na podanie výpovedí. Urobil tak po rokovaní na Úrade vlády SR k platom zdravotníkov. Reagoval, že samotné zvýšenie miezd problém v zdravotníctve nevyrieši. Poukázal na potrebu splnenia ich ďalších požiadaviek, ako napríklad nastolenie poriadku vo financovaní nemocníc či zavedenie systému DRG.

Podané výpovede

V utorok neskoro večer zverejnil veľavravnú fotografiu. Na nej je vidieť 10 zakladačov plných papier. Podľa slov Visolajského ide o výpovede lekárov, ktoré sa podarilo vyzbierať. "Dobrý lekár dokáže pre svojich pacientov urobiť aj neštandardné veci," napísal k fotografii. V komentári následne aj skúsenosti jednej nemenovanej nemocnice s nedostatkom personálu. Nepomohlo, že sa vybudovali nové operačné sály z eurofondov, nemá na nich kto pracovať. Reálne fungujú tri zo šiestich.

Výpovede Dobrý lekár dokáže pre svojich pacientov urobiť aj neštandardné veci. Posted by Peter Visolajský on Tuesday, September 27, 2022

"Niet personálu. Tento rok odišli 4 anestéziologičky: 2x dôchodok, 2x iné pracoviská - pre vyhorenie počas COVIDu/. Prijatých 0. Tento rok odišli 2 inštrumentárky na dôchodok, prijatých 0. O anestéziologických sestrách ani nehovoriac. Výsledok-dennodenný boj o operačnú sálu, akútnych úrazových pacientov sme my na úrazovej chirurgii nemali cez prázdniny kde operovať a hodili nám na krky ešte aj okresy xxxxxx a xxxxxxxx, kde operatíva úplne skrachovala, sú tam iba jednodňovky," píše sa v komentári. K celej veci sa vyjadril aj matematik Richard Kollár, ktorý priznal, že v utorok počúval diskusnú reláciu Rádia Expres, v ktorej bola prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová. "Je to strašné," uzavrel.