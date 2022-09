Papalášske maniere? Novinár Vagovič promuje knihu: S pravými kukláčmi a autom, ktorým prevážali Kaliňáka

Novinár Marek Vagovič vydáva ďalšiu knihu a na jej propagáciu si vybral zvláštny spôsob. Nakrútil klip, v ktorom si zahrali nielen skutoční herci, ale vyzerá to tak, že aj praví kukláči. Týždenník Plus7dní upozornil na to, že auto, ktoré sa v klipe objavilo, je to isté, ktorým kukláči prevážali Roberta Kaliňáka na Špecializovaný trestný súd.

"Točili sme trailer na moju knižnú novinku o policajnej mafii, ktorá vyjde na jeseň. Nechýbal mafiánsky bavorák, kopy bankoviek, originálne putá ani ozbrojení kukláči. Bol to veľký zážitok, o ktorý sa postarali aj hlavní protagonisti. Miro Noga, Gregor Hološka a Marek Majeský sú nielen skvelí herci, ale aj milí ľudia a šoumeni, ktorí si natáčanie užívali spolu s nami," napísal Vagovič koncom augusta.

Vagovič spoluprávu vysvetľuje tým, že políciu požiadal štandardnou cestou. "Mojej žiadosti bolo vyhovené, podobne ako v iných prípadoch, keď boli jej ľudia alebo technika využité pri nakrúcaní filmov či seriálov,“ napísal pre portál cas.sk novinár. Dodal, že spôsob medializácie tejto "kauzy" vnúma ako "cielený útok mafie, ktorej praktiky opisuje v knihe". "Je mi ľúto, že do tejto špinavej hry sa zapojili aj niektoré médiá," vyjadril sa pre portál novinár.