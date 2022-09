Jeseň je tu, ochvíľu príde zima: Bude tuhá, ako hrozili viaceré prognózy? Nová prognóza to hovorí jasne

Dlhodobú predpoveď od októbra do decembra zverejnil poľský portál IMGW zameraný na počasie. Vytvoril ju na základe modelu amerického CFS - NOAA, pričom podľa ich predpovedí bude zima 2022/2023 mierna, ba čo viac, teploty budú nad dlhodobou normou. Podľa ich slov má Poľsko a okolie Poľska, kam spadá aj Slovensko, o 1,5 stupňa teplejšie, ako je dlhodobá norma. Obdobne by sa malo byť až do januára budúceho roku.

To, že podľa zverejnenej prognózy budú teploty v zime nadpriemerné, priznávajú aj poľskí meteorológovia. " Pri pohľade na model CFS je zima nadpriemerná. Keď sa pozriem na tieto mapy, spomínam na zimu 2020/2021," povedal Grzegorz Walijewski z Ústavu meteorológie. Väčšina zimy bola mierna, ale raz za čas sa stalo, že udreli aj silné mrazy. Tento trend predpovedajú aj na tohtoročnú zimu.

Walijewski poukázal aj na to, aké teploty treba očakávať v tom-ktorom mesiaci. Napríklad, v októbri majú byť cez deň maximálne teploty do 21 stupňov Celzia, minimálne do -6 stupňov. V novembri meteorológa budú maximálne denné teploty na úrovni 18 stupňov Celzia, minimálne môžu klesnúť aj po -10 stupňov Celzia. Obdobné teploty majú byť údajne aj v decembri, pričom denné teploty majú vystúpiť maximálne do 14 stupňov Celzia a minimálne nočné do -14 stupňov Celzia, uviedol pre portál fakt.pl.

Meteorológovia však upozorňujú, že dlhodobé prognózy sú predbežné a vzhľadom na vývoj počasia sa môžu zmeniť. Neočakávajú však, že by tohtoročná zima bola tak extrémne chladná, ako predpovedali niektoré portály.

Tie sa totiž opierali o výbuch sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ktorá vedcov prekvapila ešte začiatkom tohto roka. Výbuch pritom do ovzdušia a atmosféry vyniesol také množstvo vodnej pary, že to podľa odborníkov bude ovplyvňovať počasie ešte niekoľko mesiacov. A diať sa to má už teraz, od augusta, pričom údajne bude erupcia ovplyvňovať počasie v Európe a Spojených štátoch amerických až do konca zimy.

Erupcia pritom spôsobila, že vodná para sa dostala cez troposféru, v ktorej sa nachádzajú oblaky či ozónová vrstva, až do stratosféry. Tá je podľa odborníkov prirodzene suchá. Teraz sa však razantne ochladila, práve z dôvodu vodnej pary. Epicentrum tejto anomálie je pritom nad polárnym kruhom. Experti preto očakávajú, že zima v Európe bude veľmi chladná a teploty nad nulu vystúpia len málokedy. Práve naopak, zvyčajné budú teploty hlboko pod bodom mrazu. "Chladnejšie teploty sa týkajú najmä severnej a východnej časti USA a celej Európy," uviedli experti z portálu Severe weather. Paradoxne má byť najchladnejšie na juhu Španielska a Francúzska. Napokon sa však ukázalo, že ide o hoax a za všetkým evidentne bola ruská propaganda.