Prvá tohtoročná snehová predpoveď je na svete: Zima má udrieť skôr, ako sa očakávalo! Za všetko môže La Niña

PRAHA - Jeseň sa pomaly blíži a je to cítiť aj na počasí. Noci sú už oveľa chladnejšie, ako posledné týždne. Pre rastúce ceny elektriny sa mnohí boja, aká jeseň a zima nás čaká. Meterológovia hrozia, že by blížiaca sa zima mohla byť oveľa chladnejšia, ako tie posledné. Známa meteorologická spoločnosť teraz zverejnila prvú snehovú predpoveď.

Predikcie, aká bude nasledujúca zima, sú rôzne. Kým niektorí hovoria, že zima bude tuhá a chladná, iní, že bude rovnaká, ako posledné roky. Svoje predpovedné modely zverejnil aj portál Severe weather, ktorý sa snažil odhadnúť nielen teploty, ale aj množstvo snehu, ktoré od novembra do januára napadne v Európe. Podľa ich slov ale zima udrie skôr, ako si mnohí želajú. A môcť za to opäť bude jav, ktorý ovplyvňuje zimné počasie v okolitých krajinách posledné roky. Ide o oceánsky a atmosferický jav La Niña.

Tá podľa posledných správ zmenila svoje správanie a namiesto toho, aby sa rozpadol a ovplyvňoval počasie až v zimných mesiacoch, začal naberať na sile. To spôsobí, že mrazy do Európy dorazia skôr, informuje TN Nova.

Avšak, aj keď zima príde na náš kontinent oveľa skôr, vyzerá to tak, že obyvatelia Európy sa bohatej snehovej nádielky nedočkajú ani tento rok. Podľa prognóz by prvý sneh do Česka mohol doraziť už v novembri, no na zemi sa príliš dlho neudrží. Podľa meteorológov by snežiť vo väčšej miere mohlo najmä v strednej Európe, vo zvyšku krajín snehová nádielka bohatá nebude. Veľké množstvo snehu však netreba očakávať ani v ďalších mesiacoch. Odborníci preto očakávajú, že z hľadiska snehovej nádielky bude tohtoročná zima podpriemerná.