Heger navrhuje riešenie: Samosprávy by mohli nakupovať energie v rámci spoločného obstarávania

SENEC - Riešením pre samosprávy pri zvládnutí energetickej krízy a vysokých cien by mohlo byť spoločné verejné obstarávanie pri nákupe energií. Na 33. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Zdôraznil zároveň, že riešenie problému vysokých cien energií musí byť z hľadiska jeho celoeurópskeho rozsahu prijaté rovnako na celoeurópskej úrovni. V prípade, že by k tomu však nedošlo, deklaroval pripravenosť prijať i radikálne riešenie na národnej úrovni.

"Ak by došlo k uzavretiu jednotného európskeho energetického trhu, ak by jednotlivé krajiny k tomu pristupovali izolovane, viedlo by to k rozpadu Európskej únie," zdôraznil Heger. Preto očakáva návrhy riešení, s ktorými má prísť Európska komisia. Zdôrazňuje pritom, že globálne sa musí riešiť i problém nadmerných ziskov zo špekulatívnych obchodov s energiami.

"Náš postoj v Bruseli je jasný, ak má prísť k zdaneniu týchto nadmerných ziskov, potom to musí byť distribuované v rámci Únie podľa spotreby v jednotlivých krajinách," deklaroval premiér. V prípade, že by sa na úrovni EÚ nenašlo riešenie, pristúpila by vláda k núdzovému kroku zabezpečiť dodávky prostredníctvom domácich zásob. "Bolo by to len v prípade potreby, no budeme na to legislatívne pripravení," povedal premiér.

Zdôraznil, že si uvedomuje vážnosť ekonomických dosahov v súvislosti so zvýšením cien energetických komodít i problémy s obstarávaním. Východisko vidí v spoločnom obstarávaní v koordinácii so štátom po vzore únijného obstarávania vakcín proti novému koronavírusu. "Takéto obstarávanie by viedlo k lepším cenám," upozornil Heger. Zároveň vyzval samosprávy, aby pomohli štátu spresniť, aký objem energií potrebujú nakúpiť. Od samospráv takisto žiada kvantifikovať dosah zvýšených cien energií na ich rozpočty.

Snem ZMOS-u je posledným pred októbrovými komunálnymi voľbami. Témou rokovania bude vyhodnotenie plnenia priorít, programové konferencie venované otázkam sociálnych a zdravotníckych služieb, eurofondom, odpadovému hospodárstvu, životnému prostrediu a ekonomike. Zadefinujú sa aj programové priority pre nadchádzajúce obdobie. Vo štvrtok (8. 9.) o 11.30 h plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení pred Úradom vlády (ÚV) SR. Opätovne chcú na ňom poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú, ba dokonca ohrozujú existenciu samospráv.

Za odborníkov, ktorí nahradia ministrov SaS, bude zodpovedať vláda

Politickú zodpovednosť za odborníkov, ktorí majú vo vláde nahradiť ministrov SaS, bude niesť vláda. Politické strany v koalícii by si voľné rezorty nemali rozdeľovať. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Ako poznamenal, aj dnes je politická zodpovednosť na vláde a "tričká" nerozhodujú.

"Politickú zodpovednosť vždy nesú strany, ktoré sú v koalícii. Určite neočakávam, aby niesli títo odborníci nejakú politickú zodpovednosť," uviedol Heger. K svojej politickej zodpovednosti za vládu, a teda aj nominovaných odborníkov v nej, sa hlási. "Moja vláda, moja zodpovednosť," skonštatoval. "Ak si myslíte, že to robím preto, aby som sa zbavil politickej zodpovednosti, tak ste na veľkom omyle," upozornil.

Za dôležité považuje, aby voľné posty obsadili ľudia, ktorí budú vedieť zabezpečiť riadny chod ministerstiev. "Ak nezabezpečia, tak ich vymeníme," povedal. Mená potenciálnych ministrov nechcel konkretizovať. Rovnako nešpecifikoval, či sú už dohodnuté. Zopakoval, že najskôr chce nominácie prebrať s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.