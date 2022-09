Samosprávy kritizujú prístup štátu: Kollár je zahanbený, volá po okamžitom riešení problémov

SENEC – Hanba ma fackuje, za to, čo som si vypočul na margo prístupu štátu k samosprávam. V príhovore na 33. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v reakcii na slová predsedu ZMOS-u Branislava Trégera.

Kollár zároveň považuje za chybu, že si tento prejav nevypočul ani jeden člen vlády. "Považujem za nešťastné, že pán predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) sem síce príde a povie pripravený prejav, prípadne nejaké floskuly, no nebol tu počas predchádzajúceho prejavu," uviedol Kollár.

Zdôraznil zároveň, že v súvislosti s aktuálnou situáciou i energetickou krízou musia prísť okamžite aktívne kroky štátu. "Som za to, aby sme na septembrovej schôdzi vyhlásili stav energetickej núdze a pripravili kroky k tomu, aby sme buď zastropovali ceny energií, prípadne, aby sme energie mohli celé odkúpiť, alebo to zoštátniť," uviedol Kollár. Deklaroval, že ak takýto prístup štátu nebude naplnený, nevidí dôvod podporovať vládu. "Ak sa to nestane, nie som ochotný podporovať toto ničnerobenie," vyhlásil Kollár. V príhovore ďalej ocenil význam samospráv i ich súčinnosť pri zvládaní pandémie, rovnako tak dôležitosť rovnocenného partnerstva medzi štátom a samosprávami ako nevyhnutnej podmienky úspešne čeliť budúcim výzvam.

Predseda ZMOS-u na sneme ostro skritizoval prístup štátu k samosprávam, neochotu počúvať ich argumenty k prijímaným opatreniam, ktoré zaťažujú rozpočty i prevádzku miest, obcí i krajov. Spôsob prijímania opatrení bráni podľa Trégera akejkoľvek možnosti predvídateľnosti i vytvárania stability. "O tej nemôže byť ani reči, v poslednom období sme sa museli práveže brániť pred vplyvmi, ktoré sú pre nás všetkých devastačné," uviedol. Na príklade viacerých legislatívnych opatrení dokumentoval rozpor s možnosťami v praxi i ekonomický dosah, nútiaci samosprávy výrazne obmedzovať služby v oblasti, kultúry, športu, ale aj sociálnych služieb a bezpečnosti.

Snem ZMOS-u je posledným pred októbrovými komunálnymi voľbami. Témou rokovania bude vyhodnotenie plnenia priorít, programové konferencie venované otázkam sociálnych a zdravotníckych služieb, eurofondom, odpadovému hospodárstvu, životnému prostrediu a ekonomike. Zadefinujú sa aj programové priority na nadchádzajúce obdobie. ZMOS tiež ocení mestá a obce za inovatívny prístup, udržateľný rozvoj i starostlivosť o komunity. Vo štvrtok (8. 9.) o 11.30 h plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení pred Úradom vlády (ÚV) SR. Opätovne chcú na ňom poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú či ohrozujú existenciu samospráv.

Partnerstvo zo strany vlády bolo deklarované, no nebolo účinné. Na 33. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na to upozornil predseda samosprávneho orgánu Branislav Tréger. Vo svojom príhovore poukázal na aktuálne akútne problémy samospráv, ktoré vyplývajú z prístupu štátu k nim.

Upozornil, že piliere, na ktorých má stáť fungovanie samospráv – stabilita, predvídateľnosť a partnerstvo - neboli a nemohli byť z tohto dôvodu naplnené. "O stabilite nemôže byť ani reči – samosprávu sme v predchádzajúcom období museli práveže brániť pred vplyvmi, ktoré majú devastačný účinok na všetkých nás," skonštatoval.

Rovnako nemožno hovoriť vzhľadom na problémy, ktoré vznikli, a spôsob prístupu štátu k nim o predvídateľnosti. "My totiž nevieme predvídať nielen to, čo sa stane o rok, o mesiac, ale už ani o týždeň," upozornil Tréger. S tým súvisí aj realita v prípade partnerstva s vládou. "To partnerstvo bolo síce deklarované, no nie je účinné," povedal predseda ZMOS-u, pritvrdzujúc ďalšími slovami opisujúcimi komunikáciu a prijímanie opatrení. "Argumenty neraz zatienili pocity, rokovania sa vzďaľovali snahe o prijateľný kompromis," upozornil. Uistil, že samosprávy vnímajú zložitosť ich problémov, najmä však ich neriešenie.

Absenciu súčinnosti a snahy vlády o akceptovanie argumentov samospráv dokumentoval napríklad na novele stavebného zákona, ku ktorému dal ZMOS približne 170 pripomienok. Tréger upozornil, že v schválenej verzii viaceré veci nebudú fungovať. "Nebudeme mať inú možnosť, budeme sa k tomu musieť opäť vrátiť a opraviť veci,“ upozornil. Pripomenul, že nárast kompetencií i výdavkov pre obce bez dostatočných kompenzácií už teraz generuje výrazné obmedzovanie služieb v oblasti kultúry, športu, ale aj sociálnych služieb či bezpečnosti.

"Mestá a obce musia predložiť vždy svojim občanom účet, bolo by dobré, ak by aj štát mal voči občanom takúto povinnosť," zvýraznil Tréger. Avizoval, že predsedovi vlády SR, ktorý sa má v stredu popoludní na sneme takisto zúčastniť, bude artikulovať výzvu na rešpektovanie a zohľadnenie argumentov samospráv, ktoré budú viesť k spoločnému hľadaniu riešení. "Ak to nezvládneme, prehráme všetci," deklaroval predseda ZMOS-u.