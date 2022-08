Vašečka ministrom školstva? Gröhling sa s ním stretáva pravidelne: V hre bolo aj TOTO meno

BRATISLAVA - Koalíciu dnes čakajú zrejme jedny z posledných rokovaní o riešení koaličnej krízy. Na SaS-kárskych ministerstvách sú však šéfovia pripravení a v podstate aj pobalení. O ich náhradníkoch sa šepká v kuloároch, no oficiálne nič jasné nie je a do odchodu liberálov a vymenovania novej vlády ani nebude. Zatiaľ jedným z najjasnejších mien je šéf školského výboru NR SR Richard Vašečka.

Práve on by totiž mal zasadnúť na miesto ministra školstva a nahradiť Branislava Gröhlinga. Zatiaľ však nič nie je isté ani oficiálne. Gröhling priznal, že sa s ním stretáva pravidelne, no dôvodom je to, že Vašečka je šéfom výboru. O možných nástupcoch sa bavil aj s premiérom Hegerom.

S Vašečkom sa stretávam pravidelne

"V mediálnom priestore padajú rôzne mená. Túto diskusiu som mal aj s premiérom, povedal mi svoj názor, dovoľte mi, aby som ho teraz nešíril. je to na ňom, aby povedal, kto to bude. nebolo zatiaľ explicitne povedané, kto to bude. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie," povedal na konci dnešnej tlačovky Gröhling.

S Vašečkom sa stretáva pravidelne ako s predsedom školského výboru. "To, čo navrhujeme, musí pán Vašečka obhajovať v NR SR a následne ja to obhajujem pred výborom, kde je predsedom. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, ale áno, stretávam sa s ním pravidelne," uviedol. Podľa našich informácií bol Vašečka na ministerstvo aj tento týždeň. Či sa bavili o ňom ako o nástupcovi, to známe nie je. Jednou z Gröhlingových náhradníčok mala byť aj Mária Šofranko. O Vašečkovi ako prvý informoval portál aktuality.sk.

Kontroverzné postoje

Richard Vašečka je považovaný za konzervatívneho a kontroverzného poslanca. Opakovane predkladá spolu s ďalšími poslancami návrh na sprísnenie interrupcií. Podľa neho by sa ideálne ani žiadne interrupcie diať nemali. Spoli s Annou Záborskou patrí k ultrakonzervatívneho krídlu OĽaNO. Bránil aj vladyku Milana Chautura, ktorého obvinila žena zo sexuálneho obťažovania v detstve. Podľa medializovaných informácii polícia vec prešetrila a označila za neopodstatnenú.

Vašečka je známy aj svojim blogom, kde propaguje svoje konzervatívne názory a preslávila ho aj veta o "ejakulácii mimo pošvy". Neskrýva teda ani ostré slová z oblasti sexuálneho života. "Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca. A nemýľme sa, byť prirodzeným pri sexe nie je módny trend (ako biopotraviny či odmietanie kožuchov), ale Boží zákon!" píše rázne v jednom svojich článkov Vašečka.

Galéria fotiek (2) Richard Vašečka

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Manželský úkon je podľa riadkov v jeho blogu vyjadrením manželského sľubu. "Ak sa bojíme svojej plodnosti a odmietame ju, v skutočnosti sa nechceme celí dať a celí prijať. Ak manželia prerušujú sex, odmietajú ho dotiahnuť do konca," píše Vašečka, ktorý bol tiež protikandidátom Alojza Hlinu na post šéfa KDH, no neuspel. Bolo to ešte v časoch kedy odchádzal z OĽaNO ku kresťanským demokratom, no dlho tam nepobudol a s odídencami ako je aj Anna Záborská neskôr založili vlastnú stranu KÚ, s ktorou je aktuálne opäť súčasťou OĽaNO.

Postoj SaS sa nemení

Dnes po 16:00 sa bude na Bôriku konať ďalšie rokovanie koaličných lídrov. SaS ide na piatkové rokovanie vládnych strán s postojom, ktorý sa nezmenil, uviedol to minister školstva Gröhling. SaS naďalej trvá na odchode lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. "Čaká nás dôležité rokovanie. Predpokladám, že to bude jedno z posledných rokovaní, kde si opätovne vyslovíme svoje názory. My ideme s tým istým nastavením, ako sme dlhodobo mali a ako deklarujeme ostatné dva mesiace," uviedol minister.

V súvislosti s presadzovaním reforiem po prípadnom odchode SaS z vlády podotkol, že sa treba pýtať koaličných partnerov, ktorí ostanú vo vláde. "Všetko, čo sme navrhli v rámci plánu obnovy, sa doteraz podľa plánu realizovalo," poznamenal.