Sulík oznámil megainvestíciu na východe: Výroba novej generácie prinesie 4000 pracovných miest

BRATISLAVA - Spoločnosť Bosch by mohla v plánovanom priemyselnom parku Záborské v okrese Prešov pri výrobe elektromotorov do bicyklov zamestnať až 4000 ľudí. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park. Výmera parku by mala prekročiť 115 hektárov.