Letná vlna covidu je na konci, čo príde ďalej? Preočkovanie má zmysel, tvrdí matematik Kollár

BRATISLAVA - Máme sa ešte obávať ochorenia Covid-19? A má zmysel sa preočkovať? Matematik Richard Kollár tvrdí, že letná vlna sa končí, no čaká nás ďalšia. Na Slovensku však už neexistujú ľudia, ktorí by nemali protilátky.

Letná vlna covidu prehrmela, no čaká nás ďalšia. Povedal to v rozhovore pre portál hnonline.sk matematik Richard Kollár. Podľa neho na Slovensku už neexistujú ľudia, ktorí by nemali žiadne protilátky, či už po prekonaní covidu alebo po očkovaní. Problémom však podľa Kollára je, že vírus sa šíri rýchlo.

"Ani letné počasie nedokáže zabrániť jeho prenosu. Faktor teplého počasia a slnečného žiarenia však znižuje jeho reprodukčné číslo. Lenže ho nedokáže dostatočne znížiť pri obrovských reprodukčných schopnostiach nových variantov. Takže pri nových variantoch už neočakávame, že budú sezóny také dôležité,“ povedal Kollár pre portál.

archívne video

Nové varianty sa aktuálne líšia len tým, ako dokážu prelamovať imunitu ľudí a budú "súťažiť" o to, ktorý sa skôr presadí. Podľa matematika má zmysel aj preočkovanie. "Jednak máme k dispozícií staré vakcíny, ktoré boli nadizajnované na pôvodný variant vírusu. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali k dispozícií nové vakcíny, dokonca polyvalentné, teda, že by boli schopné ochrániť proti viacerým vzniknutým variantom. Na takých sa momentálne pracuje a overujú sa v testovacích režimoch," vysvetlil Kollár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Počkať nie je zlý nápad

Aj napriek tomu, že Kollár odporúča preočkovanie, počkať niekoľko týždňov, nie je zlý nápad. A to najmä v prípade, že sa čaká na nový druh vakcíny. Kollár očakával aj to, že počas leta budú respirátory na niektorých miestach povinné a priznal, že ho prekvapilo, že sa tak nedialo.

Aj keď na Slovensku v podstate neexistujú ľudia, ktorí by nemali protilátky, či už prekonaním ochorenia alebo očkovaním, súčasné mutácie imutnitu dokážu prelomiť. Ďalšiu vlnu očakávajú odborníci na jeseň, kedy presne príde, však povedať nevedia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: youtube.com / FMFI UK

"Nevieme, ktorý z troch variantov sa nakoniec presadí. Čo však vieme je to, že priebeh nebude iný ako počas tohto leta. Vieme, že sa nám nezahltí personál v nemocniciach, nebudeme mať plné oddelenia a nezomrú desiatky až stovky ľudí. Čas medzi vlnami sa skracuje a to preto, že prelamujú imunitu," povedal matematik a upozornil, že matematické modely nám na tieto otázky veľmi dobre odpovedajú.

Čím je nižšie reprodukčné číslo, tým väčšiu úlohu zohráva sezónnosť. Pri vyššom reprodukčnom čísle záleží od dĺžky imunity, ktorú poskytuje predchádzajúca infekcia. "Dobrou správou je, že na južnej pologuli nie je žiadna vysoká vlna. To je prvé leto, kedy sa to stalo," dodal Kollár. Podľa matematiku najrizikovejšia skupina stále covidu podlieha a mnohí majú po prekonaní zhoršené zdravie.