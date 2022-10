Jesenná koronavírusová vlna je tu: Vedci varujú pred novým symptómom, počet nakazených rastie

Briti podľa stránky Mirror bojujú s novým symptómom covidu. Niektorí odborníci tvrdia, že britský zdravotnícky systém (NHS) je vo veľkých problémoch a to sa nová vlna koronavírusu ešte poriadne nerozbehla.

Krajina bojuje s novým variantom nákazy a experti varujú, že prichádzajúci nárast prípadov môže byť zničujúci. Nová forma koronavírusu dokáže obísť imunitu získanú očkovaním. Najnovšie údaje ukazujú najväčší nárast prírastkov nákazy od leta a to až o 14 percent.

O novom dominantnom príznaku informoval epidemiológ Tim Spector. Vedec spoluvytvoril novú covidovú monitorovaciu aplikáciu ZOE. Pomocou nej môžu ľudia nahlasovať nové príznaky. Čo je novým príznakom covidu? Je to bolesť hrdla. Tá doposiaľ k symptómom ochorenia nepatrila. Virológ Lawrence Young k tomu povedal: „Veľa ľudí sa stále riadi vládnou príručkou, ktorej dáta, čo sa príznakov týka, sú nepresné.“ Záznamy ZOE dokazujú, že až dve tretiny nakazených sa sťažuje na bolesť hrdla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„Horúčka a strata čuchu sa teraz objavujú len veľmi zriedkavo, väčšina ľudí – hlavne seniori, si nemyslia, že majú čovid, keď ich teraz bolí v krku. Myslia si, že len prechladli a nejdú sa testovať,“ povedal Young a dodal: „Vyzerá to tak, že sme na začiatku ďalšej vlny, a tentoraz napadá ľudí inak, ako tie predchádzajúce vlny,“ vysvetlil.

Spector tiež upozornil, že nový subvariant mutácie omikron je schopný obísť imunitu získanú očkovaním. „To by mohlo viesť k poriadnym problémom s tým, ako sa blíži zima,“ myslí si epidemiológ. Poprední lekári majú obavy, že nemocnice nezvládnu jesennú vlnu, ak sa naplnia predpovede Younga a Spectora.

Podľa Younga sa v súčasnosti šíria dva subvarianty omikronu. Sú to BA.2.75.2 a BQ1.1. „Zistili sme, že vírus – covid – sa vyvíja a adaptuje na reakcie imunitného systému, je schopný obísť ochranu po očkovaní či infekcii, ktorú ľudia prekonali,“ vysvetlil virológ.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara

„Asi najväčšie obavy vzbudzuje to, že nové varianty sú nákazlivejšie – spôsobujú nárasty počtov nakazených. Na jednu stranu sa toto dá očakávať, na druhú stranu to jasne ukazuje, že rozhodne nie sme z najhoršieho vonku… Bohužiaľ,“ skonštatoval Young. Podľa neho je tiež problémom nedostatok testovania. „Zložili sme nohu z plynu, hlavne pri testovaní. Zistiť, čo nás čaká, môžeme len sekvencovaním PCR testov, a to sa nikam nehýbe, na rozdiel napríklad od minulej jesene,“ doplnil.

Podľa Younga je problémom aj cena testovania. „Ľudia ochorejú rôznymi variantmi, ale my to nezistíme, pretože nemáme bezplatné testovanie. V tom vidím problém. Ďalšou prekážkou je ekonomický tlak. Nemyslím si, že si ľudia budú brať nemocenskú alebo voľno, pokiaľ im nebude dobre,“ povedal médiám Young.